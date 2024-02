Ida Prester optužena da je hrvatski špijun u Srbiji: Oglasila se pjevačica, prikupila brojne komentare

Domaća voditeljica i pjevačica Ida Prester na društvenim mrežama Facebook i Instagram često dijeli svoja mišljenja o društvenim temama, a ponekad podijeli i neke poruke svojih pratitelja koji nasmiju nju, a i ostatak njezine publike. Tako je bilo i ovaj put kada je na Facebooku objavila prepisku poruke od jednog pratitelja kojeg je odlučila ostaviti anonimnim. Naime, atraktivna Zagrepčanka podijelila je: „Pozdrav Ida, imam jedno pitanje za vas. Je li istina da ste hrvatski špijun u Srbiji?“, glasila je prva poruka tajanstvenog pratitelja, a pjevačica mu je zatim odgovorila:

„Da, kako znaš?“. – „Pišu na Twitteru“, napisao je tajanstveni pratitelj i poslao 'screenshot' s X-a, odnosno bivšeg Twittera. – „Do jaja!! Tko piše?“, odgovorila mu je. – „Meni to nije do jaja. Ja sam volio vašu muziku i išao na vaše koncerte“, napisao je. Popularna Ida zatim je objavila i poruku uz objavu: „Kad razočaraš one koji te vole“ i dodala tužni smajlić.

Objava je prikupila više od sedamsto oznaka „sviđa mi se“ , a ispod su se zaredali i mnogi komentari. „Svi znamo da si ti dvostruki agent“, „Balkanski špijun“, „Ovo je genijalno“, „Provaljena s“, „Najslađa špijunka“, samo su neki od devedeset komentara ispod spomenute objave.

Foto: Facebook screenshot

Podsjetimo, za doček Nove 2024. godine Ida je na prvom statusu napisala kako ju smeta što na društvenim mrežama ljudi ponižavaju Nepalce, Indijce, Bangladešane i Filipince koji su tamo slavili Novu godinu. Rekla je kako nije čula da je bio niti jedan incident, te da se nitko nije potukao, nitko nije ništa ukrao...

"Usijale su se mreže od zgražanja nad ‘Nepalskom novom godinom’ u centru Zagreba. Woltovska/Boltovska proslava, pišu. Smiju im se, rugaju, ponižavaju. Po čemu smo mi to vredniji i bolji ljudi? Istina, sinoć su centrom prošle desetine tisuća Nepalaca, Indijaca, Bangladešana, Filipinaca. A opet - ni jednog najmanjeg incidenta! Nitko se nije potukao, nitko nije ništa ukrao, pa ni uhvatio nekog za stražnjicu. Vidjeli smo tisuće radosnih, nasmijanih lica. Dečke koji ne razumiju možda puno hrvatskog, a opet skaču na hrvatske bendove, skandiraju, podržavaju. Dečke i djevojke koji slave Novu godinu daleko od svojih najmilijih, od svoje obitelji, svojih prijatelja.

Na trgu su, jer ih u malim unajmljenim sobama ne čeka odojak, francuska salata i topli zagrljaji. Na trgu su jer si to jedino mogu priuštiti. Svi ti Fariqi i Raghavi nas ne smetaju kad nam donesu večeru ili grade krov, ali nam smetaju kad ih vidimo u gradu da se zabavljaju, vesele, da imaju život" napisala je Prester i nastavila:

"Imigranti su tu jer IH TREBAMO. Jer naše radne snage nema dovoljno, jer naši mladi rade te iste poslove u bogatijim zemljama. Za Nepalce i Indijce smo mi ta bogatija zemlja. I u tom nema ništa lose, svak nek traži svoju sreću gdje mu odgovara. Došlo nam je naglo, razumijem da se nismo navikli. Ali moramo osvijestiti da će to tako ostati, a na nama je da smislimo kako te ljude najbolje integrirati, da učimo jedni od drugih i uvažavamo se. Najgore što možemo napraviti je izolirati ih, ponižavati, tjerati od sebe. Možemo i moramo bolje, empatičnije i zrelije" zaključila je pjevačica i voditeljica.

