Iako su fikcija, ove scene 'Krune' unijele su nemir u kraljevsku obitelj

Ovih je dana ponovno u fokusu povijesna dramska televizijska serija "Kruna", o vladavini kraljice Elizabete II., koju je stvorio i napisao Peter Morgan, a koju su za Netflix producirali Left Bank Pictures i Sony Pictures Television. Serija je, možda neki ne znaju, nastala iz Morganova filma "Kraljica" i kazališne predstave "Publika", koji se također fokusiraju na Elizabetu II.

Kontroverze

Gotovo da smo i zaboravili koliko su prve sezone oduševile svijet, pogotovo prve dvije sa sjajnom Claire Foy u ulozi kraljice i jednako tako sjajnim Mattom Smithom u ulozi pokojnog princa Phillipa. Iako su te prve predstavljene većinom pozitivnim naslovima, posljednje su sezone u medijima izazvale puno više pompe, a sve zbog pojavljivanja princeze Diane. Iako je Morgan uzeo malo kreativne slobode, a i Netflix opetovano naglašavao da je serija izmišljena dramatizacija, važno je napomenuti da je radeći na seriji Morgan surađivao s peteročlanim timom koji je imao pristup knjižnici produkcijske kuće Left Bank Pictures. Ta knjižnica sadrži više od tisuću povijesnih naslova povezanih s kraljevskom obitelji, a voditeljica tima Annie Sulzberger Morganu tijekom snimanja ustupala je na tisuće stranica izvornog materijala. Međutim, vrijedi napomenuti i da je bivši kraljičin tajnik za tisak službeno rekao da je nekim prizorima vezanima za smrt princeze Diane "nedostajalo osjetljivosti". – Scena u kojoj Charles govori svojim sinovima o smrti njihove majke bila je tako bezosjećajna, tako nepotrebna. Smrt njihove majke još ih obojicu muči – kazao je za jedan britanski medij.

Istina ili fikcija, jedno je sigurno – serija je uvelike unijela nemir među članove kraljevske obitelji. Svjesni su koliko ljudi vole vjerovati takvim serijama i da će malo tko obratiti pozornost na to da je okarakterizirana kao "fikcija". Drame koje je prouzročila, a većina se odnosi na prikaz princeze Diane i Charlesovo ponašanje prema njoj, otišle su toliko daleko da je reagirao i britanski tajnik za kulturu, medije i sport. Naime, nakon četvrte i pete sezone, koja je javnosti prikazala detalje upoznavanja, zaljubljivanja i na kraju razvoda princeze Diane i sadašnjeg kralja Charlesa, britanski tajnik osjetio je nemir u palači i upozorio Netflix da još jednom izda priopćenje da se radi o fikciji. Što mu je to točno toliko zasmetalo, još se ne zna. Možda Charlesovo ignoriranje supruge i bježanje ljubavnici Camilli? Ili ga je brinulo kako će javnost nakon ovoga gledati na svog kralja? Podsjetimo na još nekoliko stvari koje su unijele nemir u hladnu Buckinghamsku palaču, a koje je Morgan hrabro odlučio prikazati: kontroverzni intervju princeze Diane za BBC koji je dala novinaru Martinu Bashiru. Jedna cijela epizoda pete sezone posvećena je ovom intervjuu, a navodno je čak i princ William intervenirao da se spriječi njezino prikazivanje. Očito, bezuspješno. U intervjuu je Diana priznala da u braku nje i princa Charlesa postoji i treća osoba, odnosno Camilla Bowles Parker, koja je godinama bila njegova ljubavnica. Njezin intervju iz 1995. prouzročio je jednu od najvećih kriza u britanskoj kraljevskoj obitelji, a njezini sinovi William i Harry smatraju da je pokrenuo niz događaja koji su na kraju doveli i do princezine tragične smrti dvije godine kasnije. Dalje, prikazane su i kontroverze o bivšem kralju Edwardu VIII. i njegovoj povezanosti s nacistima i Hitlerom, spisi i fotografije koje je kraljevska obitelj odlučno godinama skrivala. Isto tako, jedna cijela epizoda posvećena je i neprimjerenoj reakciji, tj. nedostatku pravovremene reakcije kraljice Elizabete II. na katastrofu u Aberfanu, koja je navodno ostala kraljičin najveći propust.

Što nas sada čeka?

A ne smijemo zaboraviti ni na prisilno odvajanje princeze Margaret od kapetana Petera Townsenda. Obitelj je na kraju uspjela u naumu da ih rastavi, a razlog je bio samo to što je Townsend bio razveden. Ni prvi ni zadnji čak ni tada, a svi ti nedvojbeno istiniti događaji ponovno su uzburkali javnost da se okrene protiv palače.

Nove epizode očekuju se 14. prosinca, a radnja počinje 90-ih i završava oko 2005. Ovo razdoblje obuhvaća stoti rođendan Kraljice majke, teroristički napad 11. rujna 2001. godine, smrt princeze Margaret i Kraljice majke te kraljičin zlatni jubilej. Čak šest novih epizoda prikazuju Charlesovo građansko vjenčanje s Camillom 2005. godine, a uz to upoznajemo i novog glavnog lika, Kate Middleton, koju igra Meg Bellamy. Nove epizode produbljuju njezinu vezu s princom Williamom nakon njihova upoznavanja 2001. Konkretno, prikazat će i kontroverznu modnu reviju koja je začarala mladog princa. Luther Ford, glumac koji trenutačno studira film u Bournemouthu, glumit će princa Harryja u tinejdžerskoj dobi. Glumci koje smo upoznali u petoj sezoni ponovno su rekreirali poznate likove pa tako u ulozi kraljice Elizabete II. ponovno imamo priliku vidjeti Imeldu Staunton, a njezina supruga princa Phillipa utjelovio je Jonathan Pryce. Kao princa Charlesa gledamo Dominica Westa, a zanimljivo je i da se glumčev sin Senan West u novim nastavcima pojavio kao 11-godišnji princ William.

