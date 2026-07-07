Hrvatski međunarodni filmski festival u Šibeniku širi međunarodni doseg uz bogatiji program

Hrvatski međunarodni filmski festival (Croatian International Film Festival – CIFF) vraća se od 24. do 28. srpnja 2026. godine, nastavljajući svoju misiju povezivanja međunarodnih filmaša, filmske industrije i publike u jednom od najbrže rastućih kulturnih središta Europe. Po prvi put u povijesti festivala planiran je prijenos svečanog otvorenja uživo putem digitalne platforme Los Angeles Times Studios, čime će CIFF biti dostupan publici diljem svijeta.

Osnivačica i kreativna direktorica CIFF-a Ella Mische izjavila je da se, zbog iznimno velikog broja prijavljenih filmova i njihove izvanredne kvalitete iz svih dijelova svijeta, festival ove godine proširuje na pet festivalskih dana i održavat će se na pet atraktivnih lokacija diljem Šibenika.

Time CIFF gotovo udvostručuje svoj program te donosi 15 dugometražnih filmova, 16 kratkometražnih ostvarenja i 14 filmova u programu Student Film Corner. Predsjednica ovogodišnjeg međunarodnog žirija je Barbara Miller, nagrađivana redateljica dokumentarnog filma Wisdom of Happiness s Richardom Gereom. Od projekcija na otvorenom u povijesnoj gradskoj jezgri, preko posebnih događanja na Tvrđavi Barone pa sve do svečane dodjele festivalskih nagrada u Hrvatskom narodnom kazalištu u Šibeniku, CIFF će i ove godine publici predstaviti vrhunska filmska ostvarenja u jedinstvenom ambijentu hrvatske kulturne baštine.

Posebnost ovogodišnjeg izdanja bit će planirani prijenos svečanosti otvorenja uživo s glavnog gradskog trga, čime festival dodatno jača svoju međunarodnu vidljivost i potvrđuje sve značajniju ulogu Hrvatske na svjetskoj filmskoj i kreativnoj sceni. Poseban naglasak ovogodišnjeg festivala stavljen je na hrvatsku produkciju. Među istaknutim naslovima nalazi se Hitmaker, koji će biti prikazan odmah nakon dokumentarnog filma Copeland redatelja Pabla Araguésa o životu i glazbenom putu Stewarta Copelanda, legendarnog bubnjara grupe The Police. Mlađoj publici posebno je namijenjen film Diary of Paulina, koji će biti prikazan nakon glumačke radionice, pružajući mladim gledateljima priliku za razgovor s autorima i dodatno filmsko iskustvo.

U programu se nalazi i dokumentarni film Madonnina, sniman u Šibeniku i Italiji, koji kroz priču o slavnom umjetničkom djelu simbolično povezuje hrvatsku i talijansku kulturnu baštinu. Ulaskom u svoju treću godinu postojanja, CIFF se profilirao kao jedinstvena platforma koja povezuje svjetsku i europsku filmsku industriju, okupljajući redatelje, producente, distributere, investitore i medije s obje strane Atlantika.

„CIFF je nastao iz uvjerenja da se najvrjednije profesionalne suradnje rađaju kada se ljudi susretnu u inspirativnom i intimnom okruženju“, istaknula je osnivačica i direktorica festivala Ella Mische. „Sve veći interes europskih i američkih filmaša potvrđuje da Hrvatska više nije samo atraktivna filmska lokacija, već i mjesto na kojem nastaju nove međunarodne suradnje. CIFF je lokalni festival koji govori globalnim jezikom. Ove godine imala sam čast sudjelovati na panelu The Global Pitch u sklopu poslovnog programa Sapphire Reserve na Sundance Film Festivalu. Bilo je posebno emotivno jer je to bilo posljednje izdanje Sundancea u Park Cityju. Ono što me posebno dirnulo bilo je kada su me filmaši na glavnoj ulici prepoznali riječima: ‘Ti si ona djevojka iz CIFF-a.’ Upravo u tim trenucima shvatite da se sav trud uložen u izgradnju festivala prepoznaje i daleko izvan granica Hrvatske.“

Uz filmske projekcije, festival će organizirati niz stručnih panela posvećenih međunarodnim koprodukcijama, distribuciji, umjetnoj inteligenciji u filmskoj industriji, marketingu te budućnosti odnosa između Hollywooda i europske kinematografije. Od svog osnutka CIFF djeluje kao kulturni most između Hrvatske i međunarodne filmske zajednice, stvarajući prostor u kojem domaći autori ostvaruju kontakte s vodećim svjetskim profesionalcima, dok međunarodni gosti otkrivaju Hrvatsku kao sve važnije središte filmske produkcije.

Ovogodišnja voditeljica programa svečanog otvorenja i voditeljica crvenog tepiha je Marina Jurica, CBS host. Meteorologinja i klimatologinja nagrađena nagradom Emmy na CBS News Los Angelesu, gdje kroz spoj znanosti i pripovijedanja izvještava o vremenskim prilikama, klimatskim promjenama i okolišnim pitanjima koja utječu na južnu Kaliforniju i Sjedinjene Američke Države. Prije dolaska na CBS radila je u NASA-inom Laboratoriju za mlazni pogon (Jet Propulsion Laboratory), sudjelujući na misiji rovera Perseverance na Marsu te drugim misijama posvećenima istraživanju Zemlje. Ponosna Hrvatica američkih korijena, Marina je također ostvarena umjetnica koja je nastupala na Broadwayu, u nacionalnim turnejama i brojnim regionalnim kazališnim produkcijama.

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Šibenik nije odabran slučajno. Grad je poznat po bogatoj kulturnoj i tehnološkoj baštini te zauzima posebno mjesto u europskoj povijesti. Bio je prvi grad na svijetu s javnom rasvjetom na izmjeničnu struju, snažno je povezan s nasljeđem Nikole Tesle, a upravo je u Šibeniku 1896. godine francuski snimatelj Alexandre Promio snimio kadar koji se smatra prvim “tracking shotom”, odnosno vožnjom kamere u povijesti filma. CIFF će tijekom festivala organizirati niz stručnih panela i razgovora posvećenih umjetnoj inteligenciji u filmu, marketingu, distribuciji, glumi, režiji te suvremenim izazovima filmske industrije.

Treće izdanje Hrvatskog međunarodnog filmskog festivala održava se na pet jedinstvenih lokacija u povijesnoj jezgri Šibenika:

Trg Republike Hrvatske – svečano otvorenje i projekcije na otvorenom

Kuća umjetnosti Arsen – glavni festivalski program

Muzej grada Šibenika – dnevne projekcije i posebni programi

Tvrđava Barone – večernje projekcije i posebna događanja

Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku – završna večer i dodjela nagrada

Ella Mische nagrađivana je glumica, redateljica, scenaristica, producentica te osnivačica i direktorica Hrvatskog međunarodnog filmskog festivala. Hrvatskih je korijena, a živi u New Yorku. Diplomirala je na prestižnoj Academy of Dramatic Arts u New Yorku, a njezina prva kazališna predstava Manhattan Lavender izvedena je Off-Broadway u Barrow Group Theatreu.

Vlasnica je produkcijske kuće Galileo Films u New Yorku te njezine hrvatske podružnice koja razvija igrane filmove, televizijske serije, dokumentarne i komercijalne projekte. Njezin dokumentarni serijal Harfa, nastao u suradnji s Mastercardom, prepoznat je od strane Ujedinjenih naroda kroz inicijativu Women's Empowerment Principles. Kao producentica surađuje i s produkcijskom kućom Happy Madison Adama Sandlera na Netflixovim projektima. Dobitnica je priznanja 40 Under 40 – Most Successful Young Croatians in Diaspora, članica je Hollywood Radio & Television Association, organizacije New York Women in Film & Television, predsjednica Odbora za mlade National Arts Cluba u New Yorku te suosnivačica Actors Society of New York. Osnivačica je i direktorica prvog hrvatskog međunarodnog filmskog festivala koji su osnovale i vode žene, s misijom promicanja žena u filmu, medijima i kreativnim industrijama.