Barbara Matić otkrila koliko odbrojava do poroda i kako se osjeća: 'Jutros sam čak i trenirala'

Naša zlatna olimpijka iz Pariza, judašica Barbara Matić (31) i njezin suprug, srpski judaš Filip Đinović trenutačno su u slatkom iščekivanju da postanu roditelji, a Barbara je za IN magazin otkrila kako se osjeća. ''Ulazimo u zadnje tromjesečje, tako da ima još, nije to tako brzo. Zasad je sve dobro. Vrućine mi još ne smetaju toliko kao drugima. Jutros sam čak i trenirala. Nije to ni blizu onih treninga, ali jednostavno ne mogu. Kad ležim, nisam to ja", kazala je.

Podsjetimo, Barbara je da je trudna otkrila u svibnju, a par je sudbonosno 'da' izgovorio u listopadu. Na fotografiji s vjenčanja objavljenoj na društvenim mrežama, Barbara blista u elegantnoj bijeloj vjenčanici s otkrivenim ramenima, romantičnim spuštenim rukavima i suptilnim naborima u struku koji ističu njezinu figuru. Kosa joj je puštena i lagano valovita, a make-up prirodan i profinjen. Filip nosi klasično, moderno crno odijelo s trodijelnim krojem, bijelu košulju i crnu leptir mašnu.

Barbara je izazvala veliku pozornost objavom na svom Instagram profilu. Početkom travnja na Instagramu je podijelila fotografiju na kojoj pozira u društvu srpskog džudaša, što je odmah potaknulo brojna nagađanja o njezinu privatnom životu. Posebnu pažnju izazvala je u kontekstu glasina da je prekinula dugogodišnju vezu i zaruke s Franom Vugdelijom. Ljubavna priča Barbare i Filipa počela je nedavno, no njihovo je prijateljstvo počelo puno ranije, kada su se prije deset godina upoznali na jednom turniru.