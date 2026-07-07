Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 76
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
najslađe iščekivanje

Barbara Matić otkrila koliko odbrojava do poroda i kako se osjeća: 'Jutros sam čak i trenirala'

Foto: Instagram
1/15
VL
Autor
Vecernji.hr
07.07.2026.
u 11:16

Ulazimo u zadnje tromjesečje, tako da ima još, nije to tako brzo. Zasad je sve dobro. Vrućine mi još ne smetaju toliko kao drugima. Jutros sam čak i trenirala. Nije to ni blizu onih treninga, ali jednostavno ne mogu. Kad ležim, nisam to ja", kazala je

Naša zlatna olimpijka iz Pariza, judašica Barbara Matić (31) i njezin suprug, srpski judaš Filip Đinović trenutačno su u slatkom iščekivanju da postanu roditelji, a Barbara je za IN magazin otkrila kako se osjeća. ''Ulazimo u zadnje tromjesečje, tako da ima još, nije to tako brzo. Zasad je sve dobro. Vrućine mi još ne smetaju toliko kao drugima. Jutros sam čak i trenirala. Nije to ni blizu onih treninga, ali jednostavno ne mogu. Kad ležim, nisam to ja", kazala je.

Podsjetimo, Barbara je da je trudna otkrila u svibnju, a par je sudbonosno 'da' izgovorio u listopadu.  Na fotografiji s vjenčanja objavljenoj na društvenim mrežama, Barbara blista u elegantnoj bijeloj vjenčanici s otkrivenim ramenima, romantičnim spuštenim rukavima i suptilnim naborima u struku koji ističu njezinu figuru. Kosa joj je puštena i lagano valovita, a make-up prirodan i profinjen. Filip nosi klasično, moderno crno odijelo s trodijelnim krojem, bijelu košulju i crnu leptir mašnu.

Barbara je izazvala veliku pozornost objavom na svom Instagram profilu. Početkom travnja na Instagramu je podijelila fotografiju na kojoj pozira u društvu srpskog džudaša, što je odmah potaknulo brojna nagađanja o njezinu privatnom životu. Posebnu pažnju izazvala je u kontekstu glasina da je prekinula dugogodišnju vezu i zaruke s Franom Vugdelijom. Ljubavna priča Barbare i Filipa počela je nedavno, no njihovo je prijateljstvo počelo puno ranije, kada su se prije deset godina upoznali na jednom turniru.

Naša zlatna olimpijka, Barbara Matić čeka dijete sa srpskim kolegom: 'Beba stiže najesen'
1/11
Ključne riječi
Filip Đinović Barbara Matić showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

2025 Kennedy Center Honors at the John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington, D.C.
LEGENDARNI GLUMAC

Stallone slavi 80. rođendan: Počeo je u soft porniću, a njegova životna priča je poput filmske

Iz čistog očaja, prihvatio je ulogu u softcore pornografskom filmu "The Party at Kitty and Stud's" za honorar od samo 200 dolara, kasnije objašnjavajući: "Mogao sam ili snimiti taj film ili nekoga opljačkati, jer sam bio na samom, samom kraju". Prekretnica se dogodila 24. ožujka 1975. godine. Nakon što je odgledao boksački meč između Muhammada Alija i autsajdera Chucka Wepnera, koji je izdržao gotovo svih petnaest rundi protiv prvaka, Stallone je osjetio nalet inspiracije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!