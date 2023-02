HRT objavio prijevod pjesme 'Mama ŠČ' na engleskom, poslali su ju BBC-ju

Hrvatska je u subotu izabrala svoje predstavnike na ovogodišnjoj Euroviziji. Riječki rock bend Let 3 tako je odnio pobjedu te se sprema za nastup u Liverpoolu sa svojom pjesmom 'Mama ŠČ'. Let 3 su se osim pjesmom istaknuli i scenskim nastupom. Danima se ne stišavaju reakcije na pobjedu ovog benda iz Rijeke, a sada je HRT objavio prijevod pjesme na engleskom Naime, iako bi Let 3 pjesmu i u Liverpoolu trebao izvesti na hrvatskom, HRT je BBC-ju i EBU-u poslao prijevod kako bi publika i žiri bolje shvatili njezinu poruku:

LET 3 - MOMMY ŠČ!

Mommy bought the tractor ŠČ!

Mommy bought the tractor ŠČ!

Mommy bought the tractor

‘Trajna nina’ armageddon-granny ŠČ!

TRACTOR

Mommy kissed the moron ŠČ!

Mommy kissed the moron ŠČ!

Mommy kissed the moron

‘Trajna Nina’ armageddon-granny

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z…….

Mommy, mommy, mommy, mommy

I'm going to play

Mom, I'm going to war

That little psychopath

War war

Evil little psychopath

War war

Aligator psychopath

War war

Mommy, I'm going to war

TRACTOR

Mommy kissed the moron ŠČ!

Mommy kissed the moron ŠČ!

Mommy kissed the moron

‘Trajna Nina’ armageddon-granny

That little psychopath

War war war

Evil little psychopath

War war war

Aligator psychopath

Mommy, I'm going to war

Mommy, mommy, mommy

Podsjetimo, članovi grupe na pozornici Dore prvo su se pojavili u dugačkim neobičnim kostimima koje su za njih napravile Manuela Paladin Šabanović i Lana Letović Perčin. Započeli su pjevati, a potom je u jednom dijelu pjesme dio članova benda legao na pozornicu. Vratili su se svojim koreografijama, a na pozornici su se pojavili i s dvije velike rakete. Pred kraj pjesme članovi benda pokazali su kako se ispod dugačkih kostima nalaze nešto kraći prozirni kostimi sa šljokicama.

Dodajmo kako su članovi Leta 3 na Doru došli na traktoru. Naime, kako su ranije i najavili, do opatijske sportske dvorane Marino Cvetković članovi Leta 3 došli su na velikom zelenom traktoru na kojem je svjetlima bilo ispisano 'ŠČ', što je dio iz njihove pjesme 'Mama ŠČ' koja je i svirala u pozadini. Članovi benda vozili su se u prikolici, a na našminkanim licima isticao se žarko crveni ruž.

Svojim nastupom privukli su puno pozornosti, a pratitelji Eurovizije imali su razne komentare. Dio ih traži da se našu pjesmu diskvalificira zbog političkog konteksta, a drugi smatraju da bi Let 3 mogli imati dobar plasman.

Nakon pobjede na Dori, sve više je i onih koji se klade na pobjedu Riječana. Tako se Hrvatska na eurovizijskim kladionicama stalno penje.

Prije Dore Hrvatska je bila na 29. mjestu na tablici s 1 posto šanse za pobjedu. Nakon pobjede Leta 3, popeli smo se na 26. mjesto, a trenutno se nalazimo na 18. mjestu s 2 posto šanse za pobjedu. Tako smo još prestigli i Cipar, Dansku, Njemačku, Litvu, Portugal, Azerbajdžan, Grčku i Maltu.

VIDEO Let 3: Traktor nema veze s time što se u Srbiji podmeće u medijima, očekujemo od njih 12 bodova