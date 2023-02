Objavljene fotke: Raquel Welch posljednji je put snimljena u javnosti kada je bila na manikuri

Američka glumica i internacionalni seks-simbol Raquel Welch preminula je u 83. godini. Popularnost je stekla ulogama u filmovima 'Fantastic Voyage' i 'One Million Years B.C.' u 1966 godini. Članovi obitelji potvrdili su da je zvijezda umrla nakon kratke i teške bolesti.

Raquel se posljednjih godina nije često pojavljivala u javnosti no sada su objavljenje fotografije iz srpnja kada je glumica bila na manikuri. Tada je imala 81. godinu i izgledala je senzacionalno, te se nije propustila nasmijati kada je vidjela znatiželjne poglede prolaznika, ali i objektive paparazza. Naime, iako zapravo do 2017. nije nigdje glumila interes javnosti za njom nikada nije jenjavao.

Rođena je rođena kao Jo Raquel Tejada u Chicagu 1940., u obitelji bolivijsko-irskog porijekla. Isprva glumi samo manje epizodne uloge, dok prva značajnija uloga stiže 1965. u filmu A Swingin' Summer, koja joj donosi ugovor s 20th Century Foxom. Slavu postiže ulogom Loane u povijesno-fantastičnom filmu One Million Years B.C. (1966.).

U filmu je izgovorila samo nekoliko rečenica, no ono što ju je proslavio bio je bikini od jelenje kože zbog kojeg je zacementirala status seks simbola.

Nakon toga, postala je sve slavnija i jedna od najtraženijih glumica tijekom 60-ih i 70-ih. Brzo je počela osvajati i nagrade, a među njima se našao i zlatni globus za najbolju glumicu za njenu ulogu u filmu 'Tri mušketira'.

Welch je također bila imenovana i jednom od 100 najseksi zvijezda u filmskoj povijesti prema časopisu Empire iz 1995. godine, a bila je na sličnoj listi časopisa Playboy.

Pojavila se i u 'The Cher Show-u' te je s legendarnom pjevačicom pjevala hit I'm a Woman 1975. godine.

Nakon kraćih izleta u glazbu, gdje je objavila singl "This Girl's Back In Town", od 1990-ih nadalje uglavnom glumi u televizijskim serijama. U 70-ima glumica se pojavljivala na televiziji, na primjer u komediji Mork i Mindy uz bok pokojnom Robinu Williamsu kao njegova najveća neprijateljica, ali u novije doba mogli smo ju vidjeti u vrlo gledanim i hvaljenim serijama kao što su Lois & Clark, Sabrina the Teenage Witch, Seinfeld, Spin City i CSI: Miami, koje smo mogli gledati i na domaćim TV postajama.

Smatra se posljednjom filmskom zvijezdom koju je kreirao sistem studija.

Welch je u bračnu luku uplovljavala četiri puta. Od 1959. do 1964. bila je udana za Jamesa Welcha, s njim je dobila dvoje djece Tahnee i Damona Welcha. S Patrickom Curtisom pred oltar je stala 1967. no ljubav nije potrajala, te su se razveli 1972. Sudbonosno 'da' rekla je i Andreu Weinfeldu 1980., ali nisu uspjeli i 10 godina kasnije došao je kraj i njenog trećeg braka Za Richarda Palmera udala se 1999. Nažalost, ni taj brak nije potrajao, već su se razveli 2008.

VIDEO Let 3: Traktor nema veze s time što se u Srbiji podmeće u medijima, očekujemo od njih 12 bodova