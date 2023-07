Hedviga iz 'Braka na prvu' o dijagnozi: 'Jako mi je loše, a ako koristim novu terapiju neću moći imati djecu'

Kandidatkinja prošle sezone 'Braka na prvu' Hedviga Tandara otkrila je neke detalje o svojem zdravlju. Naime, Hedviga ima epilepsiju, a nedavno je započela novu terapiju. Sada je otkrila kako se osjeća. Tandara je kazala kako osjeća da joj je teže, te da joj se steže grlo.

"Loše. Najiskrenije, odgovor je jako loše. Prvotni plan je bio da mi novu terapiju uvedemo do 23. kolovoza. Postoje teme o kojima mi je lakše pričati i one o kojima mi je dosta teže. Nemam problema govoriti o svom stanju - epilepsiji. Kad pokušamo uvesti novu terapiju da bi mi bilo bolje, ne ide na bolje. Osjećam kako mi je teže, kako mi se grlo steže", rekla je za RTL.hr.

Dodala je i da će se morati pozdraviti s idejom da će imati djecu ako koristi novu terapiju.

"Morala sam se suočiti s time ako koristim tu novu terapiju da ću se stvarno morati pozdraviti s tom idejom da ću imati djecu, da to poglavlje zatvaram u potpunosti kao opciju koliko god sam godinama govorila da to ne dolazi u obzir za mene. Ovo je baš točka na i. Moram birati hoću li napraviti nešto za svoje zdravlje ili hoću li jednog dana biti u mogućnosti roditi donekle zdravo dijete. Nažalost, morala sam donijeti tu odluku. Bilo bi mi lakše odlučiti se između lijekova i operacije nego ovoga. Na neki način spašavam sebe", priznala je.

GALERIJA Gledali ste seriju 'Naša mala klinika'? Evo kako su glumci izgledali na snimanju prije 18 godina

Hedviga još uvijek radi na svojoj knjizi.

"Prioritet mi je moja knjiga. Izdat ću je ako Bog da i ako sve bude po planu, nadam se nekad na jesen. Naziv je 'Krhki narcis' i u procesu je uredništva. Knjiga će mi vjerojatno biti i dostavljena ovdje na Murter. To je ono što mi je prioritet. Donijela sam laptop sa sobom i radit ću ovdje. Mislim da ću neko vrijeme biti na otoku. Moram se pozabaviti knjigom, to od 'Braka na prvu' još odgađam. Cilj mi je da knjiga izađe i da se počne govoriti, ne samo o epilepsiji nego i o svim tim kroničnim stanjima. To je bio i razlog što sam se prijavila u show, da podignem svijest o kroničnim stanjima, a naravno da je postojala šansa i da upoznam nekog. Nadam se da će i knjiga tome doprinijeti", naglasila je i dodala da bi knjigu nazvala autobiografskom.

VEZANI ČLANCI:

"Naravno, sva imena su promijenjena, a cijela situacija je apsolutno realna. Svi akteri znaju za knjigu i svi su upoznati s njom te su dobili prvi primjerak tako da se ja tome veselim da će izaći jednog dana. Nadam se uskoro. Mislim da mi neće biti ništa ljepše nego vidjeti knjigu na policama s mojim imenom i prezimenom. I onako 'Krhki narcis' na policama. To će biti predivan trenutak u svakom slučaju", zaključila je.

VIDEO Šerbedžija otkrio zanimljiv nepoznat detalj o hollywoodskoj miljenici Charlize Theron