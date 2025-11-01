Hana Huljić Grašo otkrila kako njezina kći reagira kad na televiziji ugleda tata

Hana Huljić Grašo s puno nježnosti u novom je intervju pričala o svojoj djeci, kćeri Albi koja ima tri godine i sinu Toniju koji ima godinu dana. U razgovoru za Story prisjetila se kako je Albi dok je bila manja pjevala uspavanke i znala je samo dvije koje su joj nakon nekog vremena dosadile pa je odlučila smišljati uspavanke za kći. - Moram priznati da sam dosta vezana za uspavanku koju sam napisala svojoj djevojčici. Nikako nije mogla zaspati, a kad sam ju počela pjevati napokon je usnula. I zato mi je ostala u nekom „olakšavajućem“ sjećanju. To je pjesma „Spavaj, spavaj“. Pisala sam ju s etno prizvukom i u toj sam maloj pjesmici upotrijebila i neke stvari koje sam studirala - ispričala je Hana.

Pričala je Hana i o tome kako kao i većina roditelja ima trenutke kada misli kako joj baš dobro ide, a već u sljedećem preispituje svoje odluke i pita se treba li imati više strpljenja. - Floskula da je majčinstvo najljepša i najteža stvar je istinita. Najljepše je samo njihovo postojanje. Ne trebaju ništa napraviti da bi mi bilo lijepo. A najteže je ta fizička iscrpljenost, umor, nedostatak sna koji te pretvara u osobu koja kao da nije prisutna, već živi u nekom balonu. Znam da to sve prolazi, već sada je puno lakše nego što je bilo kaže Hana Huljić Grašo.

Na pitanje kako njezina kći Alba reagira kada na televiziji vidi tatu Petra Grašu te baku i djeda Vjekoslavu i Tonča Huljića, Hana kaže: - Vidi ih i nekako joj je normalno vidjeti svoju obitelj na televiziji. Viče: „Eno didi, eno baka, eno tata, eno mama“. Ne zna zašto su na televiziji, ali valjda misli da su svi ljudi koje poznaje na televiziji. Nije joj to ništa neobično, ne znam kako će to izgledati u budućnosti. Mi to ne prikazujemo kao nešto posebno. Za mlađeg sina Tonija kaže kako je dobar i drag i vesela je beba. - Voli puno jesti, što je u suprotnosti od nje. Dosta su suprotni. Jako je simpatičan, sve nas kupi s tim slatkim osmijehom. Vidim da će biti visok i snažan, jer ga je već sada, s godinu dana, teško nositi. Možda jednog dana bude sportaš, vidjet ćemo…- velu Hana.