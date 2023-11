Halid Bešlić gradi kuću s bazenom na Pelješcu, a susjedi kažu: Bageri rade na veliko

Pjevač Halid Bešlić (70) na našoj obali, točnije na Pelješcu je pronašao idealnu parcelu na kojoj će, nada se, do sljedećeg ljeta sagraditi svoju idealnu kuću za odmor. - Kupio sam parcelu od prijatelja odnosno njegove kćeri, koja ima firmu i ona gradi kompleks od 12 kuća. Sve je kupljeno već s građevinskom dozvolom. To neće biti ekstra luksuzna vila nego kuća od 170 kvadrata. Svakako ću imati bazen pred kućom. Vjerujem da će biti gotova iduće godine, ne znam hoću li uspjeti do ljeta. Vidjet ćemo. Odlučio sam se za to mjesto zbog mira, ljepote i blizine Sarajevu - ispričao je za 24 sata pjevač iz Sarajeva.

U općini Drače, gdje se nalazi parcela koja je sada u vlasništvu mnogima omiljenog pjevača, Halid je prošle godine cijelo ljeto odmarao nakon što su mu ugrađena dva stenta, a njegovi budući susjedi kažu kako su ga viđali prošle godine i poznato im je kako će Halid u njihovom mjestu sebi sagraditi kuću.

- Na tom prostoru bageri rade na veliko. Gradi se nešto. Vidim vam to s prozora - rekla je jedna mještanka za 24 sata. Mještanima ne smeta što se radi i gradi u njihovoj blizini, a Halidu će jedna od susjeda biti i Fügen Kačapor, nekadašnja Miss turske dijaspore. Halid je jedan od najomiljenijih glazbenika naših nogometaša, a nedavno je otkrio da je pjevao na svadbama čak deset naših reprezentativaca. Zato, šali se, navija za hrvatsku reprezentaciju.

- Bilo ih je dosta Srna, Luka, bilo ih je sigurno sedam, osam, možda deset. Pa se ja malo šalim kad me pitaju za koga navijam, ja kažem za hrvatsku reprezentaciju, pa kažu kako, a ja kažem tako – sve sam ih oženio - ispričao je nedavno pjevač. Podsjetimo, godine 2009. Halid je doživio tešku prometnu nesreću poslije koje je deset dana bio u komi, najviše mu je nastradalo lice i liječnici su mu uspjeli spasiti jezik koji je pregrizao u nesreći, ali vid na desnom oko nisu uspjeli spasiti. Nakon toga je bio i na operaciji nosa i oka, jer je imao poteškoća nakon teške nesreće.

- Svaki dan prolazim pored mjesta gdje sam doživio nesreću. Stalno pomislim je li se tada nešto moglo promijeniti. Imam posljedice što ne vidim na oko, ali ostalo sam sanirao. Vrijeme brzo prolazi, stižu me godine, refleksi zatupljuju. Volio bih da se to nije dogodilo, a možda je to i dobro jer sam prestao pušiti i to je vrlo bitno za moju karijeru. Kad su me odvezli u bolnicu i stavili me u medicinski induciranu komu, dobio sam vodu u plućima. Imao sam loš imunitet. Nastala je borba za moj život. Izgubio sam jedno oko, ali sam dobio pluća kad su mi izbacili svu tu vodu - izjavio je za prošle godine Halid prisjećajući se kobne nesreće.

