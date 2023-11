Dugo je nismo vidjeli u javnosti! Naša prekrasna glumica pokazala fit liniju u elegantnoj haljini

Jedna od domaćih zvijezda koje su se pojavile na dosjeli 31. Nagrade hrvatskog glumišta u Zagrebu bila je i Vanda Winter koju dugo vremena nismo vidjeli u javnosti. Privlačila je poglede odličnim izborom elegantne ljubičaste haljine koja je istaknula njenu vitku figuru. Vanda je pozirala fotografima, a kasnije se pojavila i na pozornici, te je zapjevala na svečanosti. Vanda je u lipnju predstavila novi singl.

Glumica zagrebačkog kazališta Komedija Vanda Winter još prije 19 godina počela je svoju glazbenu karijeru duetom s Dinom Dvornikom “Ne znam kome pripadam”, a nakon još nekoliko zapaženih singlova snima i svoj prvi album. Početak je to suradnje s Aljošom Šerićem, koji joj je napisao pjesmu “Lako”, a Vanda će mu se odužiti i pjevanjem s njegovom grupom Pavel, gdje će mijenjati Antoniju Šerić, koja će uskoro roditi drugo dijete. Vanda nam je kazala kako se sve dogodilo bez plana.

– Aljoša me doslovno nazvao i rekao da ima nekoliko pjesama koje mi želi ponuditi. Bilo je to nedugo nakon potresa u Petrinji i u tom periodu u kojem smo svi većinom još uvijek bili uznemireni, sve mi se vezano uz scenu odjednom činilo kao nečiji tuđi život. Međutim, baš pjesma “Lako” koju mi je poslao govorila je o potpuno običnoj, nedramatičnoj, ali trajnoj ljubavi koja se slavi kao jedini uistinu važan i vrijedan oslonac u životu. Na prvo je slušanje tako skladno odjeknula sa svime što sam u izazovnim vremenima osjetila i spoznala u vezi s mojim najbližima i to me motiviralo za dalje – kazala je Vanda koja se na glazbenoj sceni pojavila dok još nije bila punoljetna. Već iduće godine debitirala je u kazalištu, koje joj je ponudilo više.

– Bila sam vrlo svjesna da mi bavljenje glazbom na ovaj način, iako mu nikada nisam do kraja zatvorila vrata, jednostavno nije prioritet. No, Aljoša Šerić autor je kojeg se ne odbija. Njegove pjesme usporedila bih s dobro napisanim dramskim komadom! Kad je komad dobar, kad je točno napisan, sve je jasno, a rješenja – redateljska i glumačka – samo se otvaraju! Tako je nekako i s Aljošinim pjesmama. Ove koje smo dosad izabrali atmosferom naginju soulu, imaju retro zvuk, ali u svojoj su osnovi i dalje pop. Album će izaći u izdanju Dallas Recordsa koji me već sada ugodno iznenadio ostvarenom podrškom – rekla je pjevačica i dodala kako je došlo i do suradnje s Pavelom.

– Dok smo proljetos snimali u studiju s producentom Ivanom Božanićem, a snimali smo paralelno nekoliko pjesama koje smo već izabrali za album, Aljoša je s nama podijelio lijepu vijest o prinovi koju očekuju on i Antonija. I tada me pitao bih li “uskočila” na neke od njihovih koncerata u nadolazećoj sezoni. Mislim da je rekao da se pomalo bojao to me uopće pitati, isto kao što sam se ja bojala prihvatiti, a opet, ni u jednom trenutku nije mi palo na pamet odbiti takvu pustolovinu! Pavel je sjajan bend, Tonku sigurno nitko ne može zamijeniti, niti ćemo to pokušavati, ali ću kao njihova gošća neko vrijeme nastupati s njima i nakratko “pričuvati njezino mjesto”. Prvi zajednički nastup čeka nas u petak 15.10. u Zaprešiću i vrlo sam uzbuđena – otkrila nam je Vanda. U spotu za pjesmu “Lako” izmjenjuje nježnosti s kolegom Filipom Juričićem, a kako nam je rekla, na snimanju je bilo fenomenalno.

– Spot je inače osmislio, snimio i režirao Riječanin Filip Gržinčić, i apsolutno me oborio s nogu načinom na koji je pjesmi dao vizualni identitet! Znala sam da je ove godine osvojio dva Porina, ali to kako je istančano pogodio atmosferu pjesme i nadogradio je, na primjeru svjedoči o njegovu ogromnom talentu. Snimali smo na Grobničkom polju, za trajanja jednog divnog zalaska sunca i sve je samo teklo. Filip Juričić koji je utjelovio mojeg romantičnog partnera, isto je bio san snova i sve smo scene, budući da smo ionako već iskusni partneri u nizu predstava našeg matičnog kazališta, odigrali s krajnjom lakoćom – rekla je Vanda koja se uvijek rado prisjeti svoje suradnje s Dinom Dvornikom.

– Tu pjesmu pamtim po svojoj mladosti, neiskustvu, naivnosti, producentu Davorinu Iliću koji me učio perfekcionizmu i poticao na izvrsnost dovodeći svaku moju otpjevanu frazu do savršenstva. Pamtim i po tome što je Dinu, prije nego što me upoznao i uopće vidio, bilo dovoljno čuti moju demo snimku da me poželi staviti na svoj album. Po tome što smo, pored dueta “Kome pripadam”, surađivali i na pjesmi “Sve što imam to si ti” s albuma “Svicky”, koju je tada gotovo proročanski najavio kao svoj rekvijem. Sjećam se da mi je to zvučalo bedasto jer mi se činilo da će Dino Dvornik živjeti vječno. I bila sam u pravu – dodala je Winter koja je prije četiri godine postala mama malog Fabiana i od tada joj se život promijenio.

– Moj se svijet vrti oko mojeg djeteta i moja je obitelj esencija mojeg života – ponosno je dodala mama Vanda. I na nju je, kao i na druge umjetnike utjecala pandemija koronavirusa, no ona se ne žali.

- Ni blizu se ne želim, niti smijem uspoređivati s nezavisnim umjetnicima kojima je zaista bilo najgore. Osobno sam se više okrenula obitelji, a imala sam i ponešto sreće, jer me Marko Torjanac zimus izabrao za svoj projekt on line kazališta, pa mogu reći da sam i u vremenu lock downa ustvari imala premijeru. O mjerama mislim da ih se trebamo pridržavati i da trebamo učiniti apsolutno sve u našoj moći da zaštitimo svoje i tuđe zdravlje. Mislim da sve slobode civiliziranog društva nužno dolaze u paketu s preuzimanjem određenih odgovornosti i da je cjepivo vrhunski civilizacijski doseg - rekla je Winter koja se vratila glumačkim obavezama. Ponovno igra u rasprodanom hitu "Mama mia", a najavila nam je kako se sve glasnije priča da bi je iduće godine u Komediji mogli gledati i u domaćoj verziji Disneyevog hita "Ljepotica i zvijer".

