Ella Dvornik otkrila koliko je stvarno visoka i koliko ima kg: 'Cijeli odrasli život sam sama sebi lagala'

Influencerica Ella Dvornik (32) na Instagramu je otkrila da je cijeli život vjerovala da je visok 170 cm, no ispostavilo se da je zapravo niža čak 7 cm. - Cijeli odrasli život sam uvjerena da imam 170 cm. Imam 163.5 - napisala je Ella. Dodala je i da ima 58 kg. - Moram otići u mračnu sobu i prežaliti ovo laganje samoj sebi zadnjih 20 godina - našalila se Dvornik.

Na svojim se društvenim mrežama pohvalila pratiteljima kako se provela u društvu svoje prijateljice i kolegice, a čini se kako su i napravile video koji će uskoro i pokazati obožavateljima. U bijelim ogrtačima, koji na rukavima imaju zlatno uvezana njihova imena, Ella i njezina prijateljica i suradnica Lana Biželj, sjedile su na krevetu. Obje su imale raspuštenu kosu s blagim loknama te sunčane naočale. Nasmiješene i sa šampanjcem u ruci nazdravljale su svom susretu i uživale u druženju.

- Dugo se nismo vidjele. 'Twinning'. Uskoro video - napisala je Ella uz fotke. Fotografiju joj je komentirala i Lana.

- Jesmo mi to ubile? - na što joj je influencerica odgovorila 'Objasnile smo'.

Podsjetimo, prije mjesec dana u javnost je dospjela vijest a je britanski poduzetnik Charles Pearce (54) tužio svoju bivšu suprugu Ellu zbog udjela u kući u Balama, a čiji je ona jedini vlasnik. Jutarnji list potom je pisao kako je njezina tvrtka sada u blokadi, no razlog svemu nije loše poslovanje nego postupci njezinog supruga od kojeg se trenutno razvodi. Nadalje, objavili su i da joj je Charles navodno uzeo novac s poslovnih računa firme 'Manijak' i obrta 'Cruella'. Naime, on je neovlašteno kao zaposlenik, koji je imao pristupe tim računima, sav novac prebacio na svoj privatni žiro račun. Sve to saznali su iz "izvora bliskih influencerici", a Ella se sada i prvi put nakon vijesti o tužbi oglasila osobno na svojim društvenim mrežama.

"Zamolila bih medije da prestanu prevrtati činjenice 'iz izvora' i igrati se pokvarenog telefona našim životima. Da smo se htjeli javno prepirati, to bismo radili na Instagramu. Charles je otac moje djece, ja sam majka njegove. U interesu nam je ostati u dobrim odnosima nakon ovoga. Ne pomažu nam nikako iskrivljene činjenice niti upiranje prstom tko je bolji, a tko lošiji. Ne dajemo izjave jer ih ne dajemo zbog djece koja će kasnije morati čitati gluposti po internetu. Pustite nas da se razdvojimo kao ljudi", napisala je Ella na Instagram storyju tada.

