Goran Ivanišević otvoreno progovorio o sinu i obiteljskom životu

Bivši tenisač Goran Ivanišević ponosni je otac troje djece, a malenog Olivera dobio je prošle godine.

Privatni život ne voli pretjerano komentirati u javnosti, no za IN magazin je odlučio ispričati kako su on i supruga Nives potpuno prilagodili živote malenom.

"Oliver je sada glavni, Oliver je najmanji i najslađi, i najveće veselje. Još nije počeo sto posto hodati, ali polako se pridržava. Mama po kući sve lijepi i pazi, sve je to osigurano, ali to je jedna velika sreća, u ovim mojim godinama, poslije dvoje djece. A i svi mu se vesele, i brat i sestra, tako da je to zbilja jedno veliko, veliko veselje'', rekao je Goran koji je prije tjedan dana proslavio 48. rođendan.

Nives mu je priredila slavlje te na Instagramu čestitala rođendan uz fotografiju torte i veselih svjećica.

U jednom intervjuu Goran nam je opisao jedan od najgorih dana u njegovom teniskom životu.

– Jedan od najgorih dana u mom teniskom životu dogodio se koncem 1988. godine. Pripremao sam se za put u Australiju gdje sam planirao igrati kvalifikacije u Adelaideu i potom kvalifikacije Australian Opena i možda nastupiti na juniorskom turniru. Prije nego što sam krenuo na put, otac mi je rekao da mi je sestra bolesna, da je liječenje skupo, da on ostaje doma i da ću biti sam. Ja te noći nisam spavao, a sljedeći dan sam otputovao u Australiju i tamo izgubio u završnom krugu kvalifikacija u Adelaideu, ali ušao sam kao sretni gubitnik i stigao do četvrtfinala. I u Melbourneu sam prošao kvalifikacije i također stigao do četvrtfinala. Juniorski turnir nisam ni igrao. U svakom slučaju sav taj nagradni fond koji sam zaradio u Australiji ponio sam u kešu, stavio ga u jaknu od koje se nisam odvajao sve do dolaska kući. I zbog toga nisam spavao u avionu. Onda sam došao ocu i rekao: “Evo ti pare, evo ti i jakna, samo da se mogu konačno naspavati."

Nikad nije kasno! Ove domaće zvijezde diplomirale su u četrdesetima