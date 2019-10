Bitorajac se obrušio na direktora programa Nove TV, a Mešinu poručuje da izdrži

Počela je nova sezona "Supertalenta" na Novoj TV, a ovaj put najveća je novost promjena u voditeljskom timu.

Mjesto Renea Bitorajca sada je zauzeo bivši HRT-ovac Frano Ridjan, a neki od gledatelji koji su tijekom godina navikli da show u paru vode Igor Mešin i Rene Bitorajac još se nisu navikli na ovu promjenu. Komentirali su to i ispod nekoliko objava na službenoj Facebook stranici Supertalenta.

- Hoćemo Renea. Di je Rene? Bez Renea to nije to. Rene Bitorajac vrati se. Ti i Mešin ste zajedno vrh - pisalo je u nekoliko komentara. Razveselilo je bivšeg voditelja Supertalenta činjenica što nedostaje gledateljima, napisao je to i na Instagramu ali i dodao kako ovom objavom ne likuje.

Foto: Instagram

- Ne likujem ni malo, za sve treba vremena, ali ti je drago kad vidiš da nekome fališ tamo gdje te više nema. Uzeo bih direktora programa Nove TV Georga Makrisa za PR-a ali se tip ne zna razgovarati da je to čudo jedno. Igore izdrži. Ekipi fala na podršci - piše Rene u ovoj objavi u kojoj se obrušio na direktora programa Nove TV.

Od Nove TV zatražili smo komentar na ovu Reneovu objavu, a njihov odgovor prenosimo u cijelosti:

- Supertalent je jedan od najuspješnijih televizijskih projekata uopće na tržištu te uspjeh duguje vrhunskom timu koji broji preko 100

profesionalaca u različitim sektorima. Supertalent je s prvom epizodom nove sezone polučio izuzetan uspjeh. Svaki pojedinac ima pravo izraziti svoje mišljenje na društvenim mrežama, no Nova TV ih nema praksu komentirati.