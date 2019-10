Zgodni maneken u showu traži djevojku: Problem mi je prvi prići djevojci

Zabavni show “Ženim sina” vratio se na male ekrane, a u drugoj sezoni u potragu za “onom pravom” krenuo je i Josip Kotlar. Naočiti Zadranin već je privukao pažnju pripadnica nježnijeg spola, a od showa, kaže, očekuje prvenstveno dobru zabavu.

– Nadam se da ćemo uspjeti pokazati različite karaktere na televiziji, a zanima me i što će sve djevojke raditi meni iza leđa – govori Josip, koji je već odavno poznat u modnim krugovima. Jedan je od omiljenih modela brojnih domaćih dizajnera među kojima su i popularni ELFS-i te Ivica Klarić, a posljednje vrijeme sve ga više angažiraju i inozemni dizajneri. – Počeo sam nositi revije za dizajnere iz cijele regije, što uključuje Srbiju, Sloveniju i Italiju – kaže nam 27-godišnji student koje je svojedobno radio i kao spasilac. Četiri sezone proveo je spašavajući živote kupačima na zadarskoj plaži Kolovare.

– Posao je to koji me naučio velikoj odgovornosti. Stalno treba motriti ljude na plaži jer se nesreća može dogoditi zbog nesmotrenosti, zdravstvenih teškoća ili neke nepovoljne okolnosti. Posao je psihički težak jer u slučaju našeg propusta ljudski život može biti izgubljen, a takav teret ne želim nositi na leđima. Stoga sam uvijek bio spreman na intervenciju – ističe Josip. Nagledao se dramatičnih situacija, no srećom sve su ipak dobro završile.

– Najteži mi je slučaj bio epileptički napadaj čovjeka koji se kupao, no srećom nije bio duboko u moru. Bilo je i manjih slučajeva kad bi se ljudi rasjekli ili porezali, a posla su nam zadavale i osobe u alkoholiziranom stanju. Oni su najveća opasnost i za sebe i za druge – upozorava Josip. No, kada bi sve bilo mirno i pod kontrolom, znao je pasti, priznaje, i pokoji ulet.

– Zanimljivo je da na plaži rijetko koja cura priđe prva, ali zato se navečer u gradu ili klubu odigra nastavak scenarija “hej jesi li ti spasilac s one plaže?” i tako krene. Poštujem svaki pristojan ulet i takav uvijek vodi k daljnjem razgovoru – kaže Josip. Unatoč tome što ima gard pravog zavodnika, nije mu problem priznati da, kada je riječ o prilasku djevojkama, i nije baš najvještiji. – U životu mi ništa nije teško, ali prvi prići djevojci uvijek mi je bio problem, priznajem to i ne sramim se. Ipak svjestan sam da se to očekuje od muškarca – kaže Kotlar.

Od diplome na Kineziološkom fakultetu dijeli ga još svega nekoliko ispita, no on o poslu u struci zasad ne razmišlja.

– Obožavam sport i visoko vrednujem svaku vrstu tjelesne aktivnosti, ali ne planiram raditi kao privatni trener ili profesor u školi. To su plemenita zanimanja, ali moje srce teži glumačkom pozivu – ističe Zadranin koji je, korak po korak, svoje težnje počeo i ostvarivati. Nedavno je tako krenuo na tečaj glume, a priznaje i da mu je danas žao što nije upisao glumačku akademiju.

– Gluma je moja ljubav. Pozornica ili glumački set moj su drugi dom. Obožavam biti ispred kamere i to je ljubav koja traje još od osnovne škole. Akademiju nisam upisao jer sam izabrao sport, no shvatio sam da sam možda ipak trebao pokušati – ističe Josip, koji uz glumu obožava i ples.

Josip naime pleše u zagrebačkoj plesnoj skupini Universe dance crew koja je oduševila žiri i gledatelje nastupom u prvoj audicijskoj emisiji Supertalenta, a pridružit će im se u polufinalnom nastupu.

– Trenutno smo fokusirani na polufinale, u klubu se već sad osjeća blaga trema – priznaje svestrani mladić koji već sad ima ozbiljne planove.

– Velike stvari tek se spremaju u mojoj karijeri; moram reći da nije bilo nimalo lako, katkad sam morao biti na istodobno dva mjesta – kazao je za kraj Kotlar, koji se nada da će uskoro pronaći i srodnu dušu koja će moći pratiti njegov tempo života, ali i biti mu najveća podrška u uspjesima koji tek dolaze.