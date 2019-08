Bivša zvijezda Nove TV traži pomoć: Nije me sram ovo pisati, svakome se može dogoditi

Nenad Hervatin svoju televizijsku karijeru počeo je zahvaljujući reality showu "Story Super Nova" i nakon toga godinama je radio u showbizz emisiji "Red Carpet" na Novoj TV.

Nakon deset godina provedenih na ovoj televiziji Hervatin je odlučio pozdraviti se s Novom TV, ali se i povukao s malih ekrana. S Nove TV je otišao, kako je tada rekao, zbog sustavnih pritisaka.

- Jako sam se razočarao u radno okruženje u kojem se cijeni podložnost i glupost. Olako se uništava sve što smo stvarali zadnjih godina - izjavio je Nenad u jednom intervjuu.

Nenad sutra slavi rođendan i trenutno prolazi kroz težak period zbog bolesti oca te je putem Facebooka svoje je prijatelje zamolio samo jedno.

- Sutra je moj rođendan, prije čestitke molim te pročitaj ovo: Najviše od svega na svijetu za ovaj rođendan želim da, nakon majčine smrti u veljači, tata i ja još malo budemo zajedno. Do sad sam mogao raditi noćne smjene kako bismo izgurali, no od posljednje hospitalizacije njemu je potrebna 24 satna njega i nepokretan je (pelene). Nije me sram ovo pisati, jer to je život i svakome se to može dogoditi. Nije me sram što sam ostavio klijente i svaka dva sata mijenjao mami pelene do smrti, nije me sram što ga neću staviti u dom, jer kad je mene trebalo spašavati, ja nisam završio u DOMU ZA NEZBRINUTU DJECU nego u njegovom domu. - napisao je Hervatin u svojoj objavi.

Dodao je kako ga je sram rodbine koju je njegov tata nazvao kad je vidio da ne može više hodati i da Nenad više neće moći raditi noćne smjene, a ti isti su mu odbili pomoći.

- Tako da za ovaj rođendan molim sve svoje prijatelje da mi ispune želju. Bio bih vam jako zahvalan kad bismo mu bar malo pomogli. Svaka donacija je dobro došla. 10,20,50..... svejedno. Želim da ima za injekcije prije operacije 12.08. i za lijekove dovoljno.

To je moja rođendanska želja, pa umjesto čestitke i veselja, hajde da jednom divnom čovjeku KOJI MI JE PODARIO ŽIVOT stavimo veeeeliki osmjeh na lice da se ne mora brinuti. A za sve ostalo ja ću se snaći. HVALA VAM PRIJATELJI! - napisao je Nenad.

Ubrzo su se javili brojni prijatelji i uz obećanje da će pomoći rekli su kako bi trebao biti primjer drugima.