FOTO Nekada popularna voditeljica na HRT-u povukla se s ekrana, a ovako je izgledalo njezino vjenčanje 2013.
Nekadašnja novinarka i sportska voditeljica Lana Banely danas živi znatno povučenijim životom nego u vrijeme kada je svakodnevno bila pred kamerama. Nakon deset godina rada u medijima, krajem 2018. godine odlučila se povući iz javnosti i posvetiti dizajnu interijera.
Lana i Andy bili su u vezi oko četiri godine prije nego što su odlučili stati pred oltar. Njihova je veza, prema pisanju medija, prošla kroz uspone i padove, uključujući i kratki prekid krajem 2012. godine. No pomirenje je uslijedilo brzo, a njihova je ljubav ubrzo okrunjena brakom
Andy je prije veze s Lanom već bio u braku s magistricom farmacije Anitom Ljubić. Taj je brak trajao dvije godine, a razveli su se 2010. godine. Lana Banely i Andy Bara vjenčali su se 6. srpnja 2013. godine u Starogradskoj vijećnici na zagrebačkom Gornjem gradu.
Ceremonija je bila intimna i zatvorena za širu javnost, a uz mladence su bili samo najbliži članovi obitelji i prijatelji. Lana je tom prilikom iznenadila izborom haljine. Umjesto klasične bijele vjenčanice, odabrala je slojevitu dugu haljinu narančaste boje koju je kombinirala s plavim cipelama.