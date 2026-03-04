FOTO Nekada popularna voditeljica na HRT-u povukla se s ekrana, a ovako je izgledalo njezino vjenčanje 2013.

Nekadašnja novinarka i sportska voditeljica Lana Banely danas živi znatno povučenijim životom nego u vrijeme kada je svakodnevno bila pred kamerama. Nakon deset godina rada u medijima, krajem 2018. godine odlučila se povući iz javnosti i posvetiti dizajnu interijera.
Nekadašnja novinarka i sportska voditeljica Lana Banely danas živi znatno povučenijim životom nego u vrijeme kada je svakodnevno bila pred kamerama. Nakon deset godina rada u medijima, krajem 2018. godine odlučila se povući iz javnosti i posvetiti dizajnu interijera.
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Od tada je u javnosti viđamo tek u rijetkim prilikama. Ipak, njezin privatni život godinama je bio predmet interesa javnosti, ponajviše zbog veze i braka s nogometnim menadžerom Andyjem Barom.
Od tada je u javnosti viđamo tek u rijetkim prilikama. Ipak, njezin privatni život godinama je bio predmet interesa javnosti, ponajviše zbog veze i braka s nogometnim menadžerom Andyjem Barom.
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Lana i Andy bili su u vezi oko četiri godine prije nego što su odlučili stati pred oltar. Njihova je veza, prema pisanju medija, prošla kroz uspone i padove, uključujući i kratki prekid krajem 2012. godine. No pomirenje je uslijedilo brzo, a njihova je ljubav ubrzo okrunjena brakom
Lana i Andy bili su u vezi oko četiri godine prije nego što su odlučili stati pred oltar. Njihova je veza, prema pisanju medija, prošla kroz uspone i padove, uključujući i kratki prekid krajem 2012. godine. No pomirenje je uslijedilo brzo, a njihova je ljubav ubrzo okrunjena brakom
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Andy je prije veze s Lanom već bio u braku s magistricom farmacije Anitom Ljubić. Taj je brak trajao dvije godine, a razveli su se 2010. godine. Lana Banely i Andy Bara vjenčali su se 6. srpnja 2013. godine u Starogradskoj vijećnici na zagrebačkom Gornjem gradu.
Andy je prije veze s Lanom već bio u braku s magistricom farmacije Anitom Ljubić. Taj je brak trajao dvije godine, a razveli su se 2010. godine. Lana Banely i Andy Bara vjenčali su se 6. srpnja 2013. godine u Starogradskoj vijećnici na zagrebačkom Gornjem gradu.
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Ceremonija je bila intimna i zatvorena za širu javnost, a uz mladence su bili samo najbliži članovi obitelji i prijatelji. Lana je tom prilikom iznenadila izborom haljine. Umjesto klasične bijele vjenčanice, odabrala je slojevitu dugu haljinu narančaste boje koju je kombinirala s plavim cipelama.
Ceremonija je bila intimna i zatvorena za širu javnost, a uz mladence su bili samo najbliži članovi obitelji i prijatelji. Lana je tom prilikom iznenadila izborom haljine. Umjesto klasične bijele vjenčanice, odabrala je slojevitu dugu haljinu narančaste boje koju je kombinirala s plavim cipelama.
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Danas su i dalje u sretnom braku te zajedno imaju dvoje djece – kćer Naomi i sina Adriana.
Danas su i dalje u sretnom braku te zajedno imaju dvoje djece – kćer Naomi i sina Adriana.
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Unatoč tome što su nekoć bili česta tema medijskih napisa, Lana i Andy danas uspješno čuvaju svoju privatnost, gradeći obiteljski život daleko od reflektora i javnih istupa.
Unatoč tome što su nekoć bili česta tema medijskih napisa, Lana i Andy danas uspješno čuvaju svoju privatnost, gradeći obiteljski život daleko od reflektora i javnih istupa.
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli

Ne propustite

1/