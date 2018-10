Glumica otkrila da je imala živčani slom s 22 godine

Glumica Keira Knightley, zvijezda novog filma "Colette", nedavno je gostovala na podcastu "Awards Chatter" The Hollywood Reportera, gdje je razgovarala o svojoj karijeri u Hollywoodu – o svemu što nosi slava, dobrom i lošem.

Nakon filma iz 2002., "Bend It Like Beckham", Keira je kao tinejdžerska glumica katapultirana u megazvijezde svjetske slave, a nastavila je uspon sljedeće godine je već prvim filmom franšize "Pirati s Kariba" , a glumila je i u mnogima omiljenoj romantičnoj komediji, "Zapravo ljubav".

Foto: Youtube Screenshot

-Taj slijed filmova bio je potpuno lud,- prisjetila se Knightley. -Čini se nevjerojatno, ali to je bio hit za hitom, iako sam ja u to vrijeme samo čula kritike. Nekako sam bila svjesna da ništa ne znam. Nisam znala svoj zanat, nisam znala ni umjetnost. Znala sam da nešto nekad funkcionira, ali nisam znala kako da to dohvatim- dodala je Keira. Njen osobni život promijenio se nakon Pirata, jer je postala meta tabloida i paparazza.

-Nisam to baš dobro podnijela,- objasnila je Kiera i napomenula kako do tada nikada nije osjetila taj nivo mržnje koji joj se događao na dnevnoj bazi. Prisjetila se i detalja kako bi je paparazzi slijedili i za njom izvikivali prostote kako bi dobili fotografiju koju bi mogli prodati, ali i da je to bilo baš u vrijeme kad je Britney Spears imala svoj slom, a Amy Winehouse javne probleme s drogom. Keira je rekla da se osjećala kao da se borila svakim danom, samo da izađe iz kuće i to je prouzrokovalo njen slom živaca kada je imala 22 godine, tada je uzela godinu dana odmora i dijagnosticirali su joj PTSP.

Foto: PA/Pixsell

Glumica je ponajviše zahvalna svojoj obitelji što joj je pomogla kroz taj težak period, a rekla je i kako kad se sjeti svega toga samo želi samu sebe zagrliti i reći si da će sve biti dobro.

Osim nje ove godine su o svojoj borbi sa psihičkim problemima progovorili i reper Kanye West koji je slom imao na godišnjicu smrti svoje majke, a model Giselle Bundchen rekla je kako se pokušala ubiti kada je bila na vrhu svoje modne karijere. Pjevačica Demi Lovato se ove godine predozirala nakon što je prakticirala apstinenciju čak šest godina, a glumac Ryan Reynolds kaže kako mu s problemima s anksioznošću najviše pomaže žena, glumica Blake Lively. Čak je i poznati glumac Jon Hamm ove godine odlučio priznati da pati od kronične depresije i redovito posjećuje psihijatra.