Fanovi zgroženi novom fotografijom Kim Kardashian: 'Odvratno!'

Kim Kardashian na udaru je fanova zbog nove fotografije koju je objavila na Instagramu, a neki od njih su čak komentirali da je odvratna.

Ova 37-godišnja reality zvijezda objavila je fotku kako leži u krevetu u minijaturnom Chanelovom bikiniju. Isplazila je jezik i u potpis napisala samo :"raspoloženje ponedjeljkom".

Mnogi koji su fotografiju komentirali rekli su da "samo traži pažnju" i da im se "povraća" od te poze s isplaženim jezikom. -Ozbiljno sam zgrožen zbog ovog isplaženog jezika. Odvratno je, nije ti to trebalo, napisao je jedan od pratitelja, a drugi se nadovezao: - Zar stvarno želiš da tvoja djeca vide ovu fotografiju u budućnosti.

Treći komentator je samo izjavio: - Majka troje djece. Krasno. Neki šaljivci su pitali je li to kupaći kostim njezinog djeteta.

Ova fotografija objavljena je satima nakon što je otkrila da su se ona i Kanye West ozbiljno posvađali oko toga što ona objavljuje na Instagramu. U epizodi reality showa "Keeping up with the Kardashians" rekla je kako joj je Kanye pokušao kontrolirati objave jer on navodno ima "viziju".

Izjavila je i da misli da se muževi osjećaju zapostavljeno kada dođu djeca i čini im se da više ne dobivaju dovoljno pažnje.

Kim i Kanye u braku su već četiri godine. Zajedno imaju troje djece: North koja ima pet godina, Saint koji ima dvije godine i Chicago koji ima samo osam mjeseci.