Glumica oslobođena optužbi za razvrat, u probleme ju je uvalio Richard Gere prije 15 godina

Indijska glumica Shilpa Shetty službeno je oslobođena optužbi za razvrat nakon što ju je holivudska zvijezda Richard Gere javno poljubio na događaju za podizanje svijesti o AIDS-u prije 15 godina.

Ovaj incident tada je izazvao prosvjede na kojima su radikalne hinduističke skupine palile likove obje zvijezde zbog toga što su okaljale indijsku kulturu.

Sudac je ubrzo nakon toga izdao naloge za uhićenje te su oboje optuženi po nekoliko točaka za razvrat i nedolično ponašanje.Optužbe protiv Gerea brzo su povučene, što je omogućilo jednom od najpoznatijih svjetskih budista da se vrati u Indiju i sastane se s Dalaj Lamom.

No, slučaj protiv Shetty bio je u rukama indijskog pravosuđa više od deset godina dok nije konačno službeno okončan prošlog tjedna u Mumbaiju. U sudskom dokumentu objavljenom u utorak, sudac je rekao da su optužbe protiv glumice bile „neutemeljene“ i da je bila žrtva neželjenog ljubavnog nastupa poznate holivudske zvijezde. „Kako se čini, Shilpa Shetty bila je žrtva navodnog djela optuženog broj jedan (Richard Gere)“, stoji u dokumentu.

Na snimkama iz 2007. godine moguće je vidjeti kako je Gere spontano poljubio Shetty u ruku, nakon toga ju je čvrsto zagrlio te ju je poljubio nekoliko puta u obraz. Sve se događalo dok su oboje bili na pozornici.

Shetty odvjetnik rekao je da se cijeli slučaj temeljio na činjenici da „nije protestirala kada ju je suoptuženik poljubio".

„To je ni u kojem slučaju ne čini počiniteljicom bilo kakvog zločina“, dodao je odvjetnik. 46-godišnja Shetty još uvijek nije javno komentirala odluku suda. Ona je branila postupke Gerea 2007. Gere se kasnije ispričao zbog svog čina kojim je očito htio dokazati da je ljubljenje sigurna aktivnost kojom se ne prenosi AIDS.

Shetty je izvan Indije najpoznatije po pojavljivanju na britanskoj reality TV emisiji Celebrity Big Brother 2007. Emisija se našla u središtu skandala nakon što su Shetty rasistički maltretirali drugi natjecatelji.

