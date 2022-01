Otkriveno kada će Hrvatska nastupiti na Eurosongu, neki su zadovoljni, drugi razočarani: 'Opet ništa od prolaska'

Dan nakon što je na HRT-u održano javno izvlačenje redoslijeda nastupa na ovogodišnjoj Dori u Italiji je održan ždrijeb polufinala Eurosonga 2022. Slučajnim odabirom odlučeno je da će Hrvatska nastupiti tijekom prve polufinalne večeri koje je po rasporedu 10. svibnja u Torinu.

Osim Hrvatske i Slovenije, u prvoj večeri nastupit će i Albanija, Bugarska, Latvija, Litva, Moldavija, Nizozemska, Švicarska, Ukrajina, Armenija, Austrija, Danska, Grčka, Hrvatska, Island, Norveška, Portugal i Rusija. U drugom polufinalu nastupit će Srbija i Crna Gora.

Nakon izvlačenja brojni pratitelji Eurosonga izrazili su svoje mišljenje na društvenim mrežama. "Sve će ovisiti o pjesmama, dobro je da smo u drugom dijelu polufinala 1 i dobro je da se maknemo s broja 10 koji nam nije donio ništa dobro ...bilo bi najbolje da smo pri kraju predzadnji ili zadnji ...a to ćemo vidjeti kad će se izvlačiti brojevi nastupa. Ja sam zadovoljan", komentirao je jedan od pratitelja Eurosonga. "Opet ništa od prolaska, nema mjesta za nas", nadovezao se drugi. "Namjerno razdvajaju zemlje Balkana", smatra jedna korisnica društvenih mreža.

Foto: Facebook Podsjetimo, u jučerašnjoj emisiji 'Kod nas doma' na HRT-u održano je javno izvlačenje redoslijeda nastupanja na Dori 2022. Izvlačenje je vodila Barbara Kolar, a pomogao joj je Branimir Mihaljević, autor pjesme 'Tick-tock' koja je odnijela pobjedu na prošlogodišnjoj Dori. Sve se odvijalo pod budnim oko Tomislava Štengla, novog urednika Dore. Natjecatelji će se publici, ali i žiriju predstaviti ovim redoslijedom:

1. Mila Elegović - Ljubav, 2. Mia Negovetić - Forgive me, 3. Marko Bošnjak - Moli za nas, 4. Jessa - My next mistake, 5. Zdenka Kovačićek - Stay on the bright side, 6. Tina Vukov - Hideout, 7. Roko Vušković - Malo kasnije, 8. Bernarda - Here for love, 9. Eric - I found you, 10. ToMa - In the darkness, 11. Elis Lovrić - No war, 12. Ella Orešković - If you go away, 13. Tia - Voli me do neba, 14. Mia Dimšić - Guilty pleasure



