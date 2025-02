Glumica Jennifer Aniston prirodno je talentirana za humor s pojavom djevojke iz susjedstva

Holivudska miljenica Jennifer Aniston 11. veljače otpuhnula je 56 svjećica na rođendanskoj torti. Smatraju je jednom od najležernijih i najnepretencioznijih filmskih zvijezda, a njezini bližnji kažu da je u duši hipik, ali u isto vrijeme i ozbiljna poslovna žena koja vodi izuzetno uspješnu produkcijsku kuću Echo. Svojedobno je proglašena za jednu od najutjecajnijih i najbogatijih dama na svijetu, a prema Forbesovoj listi 2007. osvojila je titulu najpopularnijeg lica filmske industrije, dok je sljedeće godine, sa zaradom od čak 27 milijuna dolara godišnje, uvrštena među najimućnije osobe na svijetu. Iako je do uspjeha o kakvom je sanjala trebao proći niz godina, prilika koja se ne propušta, ona u seriji "Prijatelji", otvorila joj je vrata koja su dugo bila zaključana.

Rođena je 1969. u Los Angelesu kao Jennifer Joanne Linn Anastasakis, jedina kći glumačkog para Nancy Dow, talijansko-škotskog porijekla, i Grka Johna Anistona, odnosno Giannisa Anastasakisa. Kada je Jennfier imala tek pet godina, njezin je otac odlučio cijelu obitelj preseliti u rodnu Grčku, no ostali su ondje tek godinu dana. Ispostavit će se to kao ispravna odluka, ključna za profesionalni put njihove kćeri, a i odrastanje u glumačkoj obitelji učinilo je svoje: Jennifer je odlučila krenuti stopama svojih roditelja i silno se trudila ostvariti kao glumica.

U New Yorku je pohađala waldorfsku školu, a onda se dogodila prva važna, i nimalo lijepa, prekretnica u njezinu životu. Bilo je to 1978. kada su se, u vrijeme dok joj je bilo tek devet godina, njezini roditelji odlučili razvesti nakon što je njezina majka otkrila da je suprug vara s kolegicom iz sapunice.

Da joj se roditelji rastaju, doznala je kada se vratila kući s rođendanske proslave. "Mama mi je rekla: 'Tata neće neko vrijeme biti s nama', no nikada nije rekla da je on zauvijek otišao. Ne znam kako sam to uspjela blokirati, no sjećam se da sam sjedila i plakala, ne shvaćajući da je otišao. Bilo je grozno. Osjećala sam se glavnim krivcem zbog njihovog razvoda. Znam da to zvuči kao klišej, ali doista sam se tako osjećala jer nisam bila baš bajno dijete", ispričala je godinama kasnije.

U želji da spasi obitelj i pokuša vratiti sve na staro, počela je glumiti u razredu misleći da će škola nazvati njezine roditelje te da će na kraju svi završiti kod ravnatelja. Ništa od toga nije se ostvarilo, a razvod roditelja trajno ju je obilježio, i istodobno ju zbližio s majkom, koja je postala izrazito zaštitnički nastrojena prema njoj, ali i obrnuto. Jennifer je praštala majci sve njezine ispade, pa čak i kada je u godinama koje dolaze objavila svoje memoare u kojima je otkrila intimne pojedinosti o svojoj kćeri. Doduše, nakon objave knjige nekoliko godina nisu razgovarale, no kasnije su se ipak pomirile.

Kompliciran odnos s majkom imala je sve do njezine smrti, a najviše joj je zamjerala što joj nije pomogla ojačati samopouzdanje. "Mojoj majci ljepota je bila sve, a meni je bilo tako svejedno. Uvijek mi je vikala: 'Moraš iscrtavati usne jer su ti pretanke! Nemaš jagodice, moraš ih istaknuti'. Bila je jako kritična, osobito kada sam ja bila u pitanju. Ona je bila manekenka, prelijepa, zavodljiva, a ja nisam bila ništa od toga", pričala je Jennifer, ali i dodala kako se silno trudila udovoljiti joj.

S ocem nije govorila godinu dana, a da se ponovno zbliži s njim trebalo je i duže, sve dok nije napokon smogla snage i upitala ga zašto ih je napustio. Kako je i sama rekla, budući da nije bio nikada previše rječit, objasnio joj je najbolje što je znao, potom joj se ispričao i tada je donekle sve sjelo na svoje mjesto. Njezin otac nije želio da kći krene njegovim stopama te ju je svim snagama želio odgovoriti od toga: "Ne želim da postaneš glumica. To nije profesija kojom bi se itko trebao baviti jer su šanse za uspjeh vrlo male", govorio je otac, no nije ga poslušala.

Foto: Wenn/Pixsell

Da želi postati glumica, shvatila je 25. listopada 1979., kada je s razredom posjetila kazalište i pogledala predstavu "Children of a Lesser God" na Broadwayu. Sa 15 godina Jennifer Aniston primljena je u New York's High School of Performing Arts i time je potvrdila da će, unatoč očevom neodobravanju, krenuti svojim putem.

Nakon završetka školovanja posvetila se glumi u potpunosti, no da bi se mogla prehranjivati dok ne uspije, prihvaćala je razne poslove - od rada u teleprodaji i konobarenja do dostavljanja pošiljki na biciklu. "Dok sam odrastala, majka i ja nismo imali previše novca. Džeparac sam kao dijete zarađivala ribajući toalete. Moram priznati da sam poprilično dobra u tome", priznala je svojedobno.

Dane je provodila obilazeći audicije, noćima je konobarila, no s nekoliko angažmana na Broadwayju nije se pretjerano proslavila. Velike probleme izazivalo bi joj čitanje scenarija, a onda je slučajno, na pregledu kod oftamologa, doznala da pati od disleksije. To joj je zapravo promijenilo život jer je sve do tada smatrala kako nije "pretjerano pametna". Uz urođene poteškoće, agent joj je otkrio još jedan razlog zašto ne dobiva uloge - zbog nekretanja i enormnih količina nezdrave hrane nakupila je previše kilograma. Kada ih se riješila, počele su se nizati i ponude.

Već od prvih angažmana pokazalo se, iako toga nije bila svjesna, kako joj najbolje odgovara komedija. Naposljetku, u 25. godini života promijenit će se sve, s početkom snimanja NBC-jeve serije "Friends Like Us", koja je kasnije skraćena u "Friends", odnosno "Prijatelji". Iako je stigla na audiciju da bi utjelovila Monicu Geller, redatelj serije James Burrows smatrao je da je ona rođena za ulogu Rachel Green i nije pogriješio.

"Sve se dogodilo neviđenom brzinom. Ušla sam, pročitala tekst, nasmijala se dobro i glasno, otišla kući i sat kasnije uloga je bila moja", prisjetila se. Upravo je tom ulogom Jennifer pokazala ono što je najbolje znala: prirodni talent za humor, kao i izgled djevojke iz susjedstva. Prva epizoda prikazana je 22. rujna 1994. i sve ostalo je povijest. Tijekom deset sezona, sve do 2004. godine, prikazano je 236 epizoda sa zgodama i nezgodama šestero prijatelja, osvojili su mnogobrojne nagrade, a golemi uspjeh rezultirao je nevjerojatnim ugovorima koji im i danas donose veliku zaradu. Upravo zahvaljujući "Prijateljima" Jennifer Aniston postigla je ono o čemu je maštala od najranijih dana - postala je uspješna glumica, daleko uspješnija od oca. Frizura Rachel Green postala je neviđeni hit, Jennifer je osim na listi najplaćenijih glumica redovito završavala i na onoj najljepših, a s time krenulo je zanimanje javnosti za njezin privatni život

Prvi, javnosti poznat, partner bio je kolega glumac Tate Donovan, bivši dečko Sandre Bullock, s kojim je započela vezu na vrhuncu slave koju će joj donijeti uloga u "Prijateljima". No, veza nije potrajala, a nakon dvije godine razišli su se jer on nije mogao podnijeti činjenicu da je ona popularnija od njega. Šest mjeseci kasnije na premijeri filma "Upoznajte Joea Blacka", zahvaljujući zajedničkom agentu Kevinu Huvaneu, Jennifer Aniston upoznala je Brada Pitta.

U to vrijeme oboje su prolazili kroz težak period, okončavši duge veze, ona s Donovanom, a on s Gwyneth Paltrow, s kojom je bio i zaručen. Da progovori o svojoj vezi s Bradom Pittom trebalo joj je još pola godine: "Samo ću vam reći da nikada nisam bila sretnija nego što sam sada niti ću ikada biti", rekla je. U studenom 1999. par je, tijekom koncerta Stinga, otkrio da se zaručio, a slavni glumac priznao je da je sam dizajnirao zaručničko prstenje koje su izmijenili 29. srpnja 2000. na romantičnoj ceremoniji u Malibuu, pred 200 uzvanika, a prvi ples otplesali su uz pjesmu Tonyja Benetta "The Way You Look Tonight".

Jennifer je istovremeno postajala sve uspješnija u poslu. Osvojila je nagrade Emmy i Zlatni globus za ulogu Rachel Green u "Prijateljima", a također je radila na nekoliko holivudskih hitova. Film "Svemogući Bruce", u kojem je glumila sa Jimom Carryjem, zaradio je više od 80 milijuna dolara, a kada je okončano snimanje serije koja ju je proslavila, već dogodine u siječnju 2004. godine igrala je u romantičnoj komediji "Napokon Polly", koja će samo tijekom prvih dana prikazivanja zaraditi više od 26 milijuna dolara i s trona skinuti do tada neprikosnoveni blockbuster "Gospodar prstenova".

Prvih pet godina u braku s Brad Pittom bilo je idilično i mediji su ih prozivali hollywoodskim zlatnim parom te su svi s nestrpljenjem iščekivali vijesti o prinovi, a umjesto toga 2005. stiglo je razočaranje. Na setu filma "Gospodin i gospođa Smith" njezinog je supruga očarala Angelina Jolie, a iako su se isprva trudili ušutkati glasine o njegovoj prevari, one su se pokazale istinitima. Samo dva dana nakon što su svijet obišle fotografije romantične šetnje Brada Pitta i Angeline Jolie plažom, 7. siječnja 2005. on i Jennifer Aniston objavili su da se rastaju, a razvod je dovršen u listopadu iste godine.

U američkim medijima često se spekuliralo da ona istinski mrzi svoju suparnicu Angelinu, što je u jednom intervjuu demantirala.

"Odgovorit ću što iskrenije mogu. Žao mi je što nije bila malo pažljivija kada je govorila o vezi sa Bradom jer je rekla da su se zaljubili dok smo nas dvoje živjeli zajedno. Čini mi se da nije bilo nimalo 'cool' što je rekla kako je jedva čekala doći na snimanje da bi ga vidjela. Govorila je o stvarima o kojima ja, u vrijeme dok su se one događale, nisam imala pojma. Mislim da nije bilo primjereno govoriti o tim detaljima", rekla je Jennifer i tim riječima osvojila milijune koji su suosjećali i divili se njezinoj iskrenosti.

Osuđena da se nakon razvoda od Brada Pitta hrabro nosi sa epitetom "zauvijek unesrećene, prevarene žene", Jennifer Aniston, ulazila je iz veze u vezu. I prije negoli je razvod finaliziran, utjehu i rame za plakanje pronašla u još jednom kolegi, Vinceu Vaughnu, s kojim je tada snimala film "Prekid". Nažalost, ni ta veza nije opstala, a razlog je možda najbolje opisao godinama kasnije sam Vaughn: "Biti u vezi s Jennifer bilo je divno, no ta konstantna medijska pažnja i nije bila super". Tijekom godine i nekoliko mjeseci, koliko su proveli zajedno, Jennifer i Vaughn bili su zahvaljujući tabloidima nekoliko puta zaručeni, prekidali su nebrojeno puta, navodno i očekivali prinovu.

Potom je u travnju 2008. snimljena s pjevačem Johnom Mayerom i sve je izgledalo kao da će napokon biti sretna, no tijekom godine dana njihovu vezu također su obilježile turbulencije te konstantni prekidi i mirenja. Bolje sreće nije imala ni s Bradleyjem Cooperom, s kojim je glumila u filmu "Njemu baš i nije stalo", kao ni s Gerardom Butlerom, s kojim je snimila "Lovac na glave". Godina 2011. bila je prijelomna u njenom životu: snimila je film "Just Go With It" s Adamom Sandlerom, prodala je svoju kuću u Los Angelesu, preselila se u New York, dobila nagradu za najseksipilniju ženu poslije četrdesete te svoju zvijezdu na Bulevaru slavnih u Hollywoodu. Naposljetku, činilo se kako je konačno upoznala muškarca koji će zacijeliti rane još uvijek otvorene nakon bolnog razvoda s Bradom Pittom. U njezin život, naime, stigao je Justin Theroux i činilo se da je napokon sve došlo na svoje mjesto. Upoznao ih je kolega Robert Downey Jr., a zbog lijepe Jennifer, Theroux je ostavio partnericu s kojom je proveo 14 godina u vezi. U jednom od tadašnjih intervjua, na pitanje o privatnom životu, Jennifer Aniston ostala je tajanstvena, ali je rekla: "Nevjerojatno sam sretna i zadovoljna. Moja sreća je nemjerljiva, a moj privatni život ne može biti bolji."

Ni ova veza nije prošla bez nagađanja o trudnoći i zarukama, koje su se na kraju i dogodile, a potom i vjenčanje, koje je 5. kolovoza 2015. održano u najvećoj tajnosti. Razišli su se nepune tri godine kasnije. I baš kao i prvi put, uoči razvoda od Brada Pitta, zadnji odmor sa suprugom Justinom Therouxom provela je u ljetovalištu u Meksiku, nakon čega su, 15. veljače 2018., zajedničkom izjavom otkrili javnosti da je njihovom braku došao kraj.

Kao majka se nije uspjela ostvariti, a upravo o tome, kao i propalim brakovima, progovorila je u jednom od svojih najintimnijih intervjua: "Sve te pretpostavke... 'Jen ne može zadržati muškarca' i 'Jen odbija imati djecu jer je sebična i najvažnija joj je karijera'... A nitko ne zna što se doista događa iza zatvorenih vrata. Nitko ne zna kroz što sam sve doista prošla emocionalno, niti kakve sam sve medicinske zahvate imala. Postoji taj konstantni pritisak na žene da moraju postati majke, a ako se u tome ne ostvare, 'oštećena su i loša roba'. Možda moja svrha na ovom planetu nije bila da rađam. Možda sam ovdje zbog nekih drugih stvari", poruka je Jennifer Aniston s kojom bi se složila i njezina vojska fanova diljem svijeta.

