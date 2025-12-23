Odnosi u obitelji Beckham sve su napetiji, ovaj potez njihovog sina Brooklyna ih je razočarao

Obitelj Beckham navodno prolazi kroz jedan od najtežih razdoblja, a najnoviji razvoj događaja dodatno je produbio nagađanja o ozbiljnom obiteljskom raskolu. Prema izvorima bliskima Davidu i Victoriji Beckham, slavni par nije prestao pratiti svog sina Brooklyna na Instagramu, već vjeruju da ih je on blokirao. Taj potez tumači se kao znak njegova potpunog otuđenja od obitelji. „David i Victoria nikada ne bi prestali pratiti svog sina. Praćenje mu je bilo poruka da ga i dalje vole i žele biti dio njegova života“, tvrdi izvor, dodajući kako s Brooklynom mjesecima nemaju nikakav kontakt.

Drama se odvila svega nekoliko dana uoči Božića, koji Brooklyn ove godine neće provesti s obitelji, već sa suprugom Nicolom Peltz i njezinom obitelji u Miamiju. Navode je dodatno potvrdio Brooklynov brat Cruz, koji je na Instagramu poručio da su se on, David i Victoria „probudili blokirani“. Ni Brooklyn ni Nicola zasad se nisu javno oglasili, no poznato je da se međusobno više ne prate na društvenim mrežama. Odnosi su se počeli ozbiljno pogoršavati nakon što Brooklyn i Nicola nisu prisustvovali proslavi Davidova 50. rođendana u svibnju, a dodatno su zahladili kada Brooklyn nije čestitao ocu na tituli viteza ovog studenog. Iako je David posljednjih tjedana pokušavao pružiti maslinovu grančicu objavama zajedničkih fotografija, čini se da pomirenje zasad nije na vidiku.

Posebno teško situaciju podnose bake, Victorijina majka Jackie i Davidova majka Sandra, koje su, prema izvorima, shrvane jer unuka neće vidjeti za blagdane. Ipak, Victoria je simbolično objavila fotografiju božićnih čarapa, među kojima je bila i ona s Brooklynovim imenom, što mnogi tumače kao znak nade. Izvori tvrde da Victoria nastoji ostati snažna i sabrana zbog obitelji, iako je jasno da je razdor ostavio dubok emotivni trag.