Glumac ulaz naplatio 740 kuna, pa se uključio videovezom: 'Platio sam toliko novaca da te vidim na ekranu?'

Svjetski poznati glumac Arnold Schwarzenegger (74) sudjelovao je na Arnold Sport Festivalu, a jedan detalj je posebno naljutio posjetitelje ovog događanja. Naime, ulaz na kongres koji je glumac organizirao koštao je 84 funte što je oko 740 kuna. Posjetitelji su očekivali da će slušati slavnog glumca uživo, a ono što ih je posebno naljutio jest to što se on pojavio samo putem videolinka.

Schwarzenegger je najavio da će doći u Birmingham gdje se festival održavao, pa je onda u zadnji tren objavio da ipak ništa od toga. Glumac je dan prije događaja, gdje je trebao odgovarati na pitanje na svojem Twitter profilu objavio je da mu je liječnik savjetovao da ne putuje zbog ozljede noge. "Jako sam uznemiren, ne mogu doći zbog zdravstvenog stanja noge. Ozlijedio sam nogu, stopalo. Liječnik mi je rekao da ne putujem. Žao mi je zbog toga. Tijekom vikenda ću se svako malo javljati. Vidjet ćete me na ekranu. Stoga se veselim dolasku sljedeće godine, 2022. Bit ću tamo", napisao je.

Glumčeva poruka pratiteljima nije puno značila te nije umanjila njihovu ljutnju. "Namjerno si čekao do posljednjeg trenutka da to objaviš, srami se", poručili su mu ljutito. "Što!? Platio sam 740 kuna da te vidim na ekranu!?" poručili su u nevjerici uzrujani posjetitelji.

I’m sad to announce I won’t be able to see the @arnoldsportsuk in person this year. The team has done such a fantastic job, and I’ll be 100% with you guys virtually, doing my q and a and using technology to be at the event. I can’t wait to see you in person next year. pic.twitter.com/8bynrV8AcI