Jon Bon Jovi prekinuo koncert i zabrinuo obožavatelje: 'Žao mi je, boli me, ne dobivate najbolje od mene'

Tisuće obožavatelja u Madison Square Gardenu u New Yorku ostalo je sinoć u šoku kada je legendarni Jon Bon Jovi (64) naglo prekinuo svoj koncert. Tijekom osmog od devet rasprodanih nastupa, nakon samo 90 minuta svirke i netom nakon izvedbe hita "Livin' on a Prayer" s gostom Patom Monahanom iz benda Train, pjevač se obratio publici. "Žao mi je, boli me i večeras ne dobivate moje najbolje izdanje", rekao je iscrpljenim glasom, jasno dajući do znanja da se koncert neće nastaviti. Neočekivani prekid odmah je potaknuo strahove vezane uz nedavni oporavak rock zvijezde od teške operacije glasnica.

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Ubrzo nakon što je bend napustio pozornicu, a publika ostala u šoku, oglasio se i službeni predstavnik pjevača. U kratkom priopćenju za medije navedeno je kako je koncert prekinut jer se Jon "bori s infekcijom sinusa". Ipak, sam pjevač je na pozornici pokazao profesionalnost i poštovanje prema svojim fanovima do samog kraja. "Nemojte bacati svoje ulaznice. Smislit ću nešto, u redu? Samo ih sačuvajte i naći ćemo način da ovo nadoknadimo", poručio im je, dajući do znanja da, unatoč zdravstvenim problemima, ne namjerava iznevjeriti one koji su godinama uz njega. "Morat ću se ohladiti za večeras. Vidimo se uskoro, laku noć." Unatoč očitom razočaranju, publika ga je ispratila pljeskom podrške dok je grlio članove benda i s podignutim palcem napuštao scenu.

Ovaj prekid koncerta ima daleko veću težinu kada se stavi u kontekst teškog puta koji je Jon Bon Jovi prošao posljednjih nekoliko godina. Turneja "Bon Jovi Forever" nije samo još jedna u nizu; ona je kruna mukotrpnog oporavka nakon što je 2022. godine podvrgnut složenoj operaciji glasnica zbog atrofije jedne od njih. Njegova borba detaljno je prikazana u hvaljenom dokumentarcu "Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story", gdje je otvoreno progovorio o strahu da više nikada neće moći pjevati na razini na koju je navikao sebe i svoju publiku. Nakon operacije uslijedila je intenzivna rehabilitacija s vokalnim trenerima. Još prošlog mjeseca, uoči početka serije koncerata, s optimizmom je izjavio za magazin People: "Potpuno sam se oporavio. Trajalo je duže nego što sam očekivao, ali moralo je biti kako treba. Nikada nismo izgubili vjeru." Upravo zato je nagli prekid nastupa u New Yorku odjeknuo kao alarm, potaknuvši strahove da se problemi s glasom možda vraćaju.

Dok je službeni razlog infekcija sinusa, najvjerniji obožavatelji i glazbeni kritičari primijetili su da problemi nisu počeli te večeri. Na društvenim mrežama pojavili su se brojni komentari posjetitelja koji su svjedočili pjevačevoj borbi. "Ovo je bilo bolno gledati. Apsolutno srceparajuće. Od prve pjesme bilo je jako loše", napisao je jedan korisnik na platformi X, dodajući kako se mučio tijekom cijelog nastupa. Drugi je primijetio kako je Jon tijekom izvedbe balade "Bed of Roses" kraj pjesme u potpunosti prepustio publici, što je neuobičajeno. Dodatnu zabrinutost unosi i činjenica da ovo nije prvi skraćeni nastup u sklopu rezidencije u Madison Square Gardenu. Kako navodi portal The Music Universe, i prošle nedjelje je koncert bio osjetno kraći, a bend je s liste preskočio neke od svojih najvećih hitova, uključujući "Wanted Dead or Alive" i "Always", bez ikakvog objašnjenja. Ta nedosljednost, s obzirom na to da je nastup u utorak bio produžen i sadržavao rijetko izvođene pjesme, stvara sliku pjevača koji se iz večeri u večer bori kako bi ispunio visoka očekivanja.

Neizvjesnost sada lebdi nad sudbinom posljednjeg zakazanog koncerta u New Yorku, koji bi se trebao održati u nedjelju, kao i nad nadolazećom europskom dionicom turneje koja počinje krajem kolovoza u Edinburghu. Obožavatelji se nadaju da je uistinu riječ samo o prolaznoj bolesti, a ne o ozbiljnijoj komplikaciji vezanoj za njegov oporavak. Jon Bon Jovi je tijekom karijere izgradio reputaciju jednog od najizdržljivijih i najpredanijih frontmena rock scene. Uvijek je isticao kako se brinuo o svom glasu. "Često sam se šalio i govorio da je jedina stvar koja mi je ikada bila u nosu moj prst. Nikada nisam radio ništa što bi oštetilo glasnice, nisam imao nikakvih ekscesa", izjavio je jednom prilikom.