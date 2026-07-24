Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 38
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DIVA U TRANSU

Nina Badrić prekinula godišnji odmor zbog svjetske zvijezde: 'Oženi me!'

Foto: Luka Čop
1/11
VL
Autor
Vecernji.hr
24.07.2026.
u 08:55
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Nina nije skrivala koliko je impresionirana nastupom Brune Marsa na pozornici legendarnog stadiona Wembley. "On ne drži koncert. On je sinoć održao masterclass iz Bogom danog talenta, vokalnih bravura, plesnih pokreta, šarma i energije", napisala je pjevačica, koja i sama slovi za jedan od najmoćnijih vokala na domaćoj sceni.

"Dobar dan svima, osim onima koji sinoć nisu bili na Bruni Marsu", započela je Nina Badrić svoju objavu na Instagramu i odmah dala do znanja da je doživjela noć za pamćenje. Naša glazbena diva podijelila je s pratiteljima snimku s koncerta američke superzvijezde Brune Marsa u Londonu, a video prikazuje Ninu kako pleše s nevjerojatnom energijom, potpuno prepuštena glazbi i spektakularnoj atmosferi. Odjevena u upečatljivu bijelu jaknu vojničkog stila sa zlatnim epoletama i hlače s okomitim prugama, Nina se u potpunosti stopila s euforičnom masom, no njezina strast i plesni pokreti isticali su je u gomili.

Nina nije skrivala koliko je impresionirana onime što je vidjela na pozornici legendarnog stadiona Wembley. "On ne drži koncert. On je sinoć održao masterclass iz Bogom danog talenta, vokalnih bravura, plesnih pokreta, šarma i energije", napisala je pjevačica, koja i sama slovi za jedan od najmoćnijih vokala na domaćoj sceni. Koliko joj je ovaj događaj značio, otkrila je i činjenicom da je prvi put u životu kupila ulaznice za takozvani "fan pit", prostor neposredno ispred pozornice. "Toliko o mojoj ljubavi prema BM", dodala je.

FOTO Slavni glazbenik nastupio u pulskoj Areni! Mobyju je ovo prvi nastup u Hrvatskoj, evo kako je bilo
1/28

Badrić je zbog ovog koncerta, koji je dio iznimno uspješne svjetske turneje "The Romantic Tour", prekinula odmor na Hvaru i otputovala u London. Na ovom muzičkom spektaklu društvo joj je pravio dugogodišnji prijatelj, bosanskohercegovački influenser i poduzetnik Mirza Mustafagić. Njezin trud se isplatio jer je iz prvih redova svjedočila spektaklu o kojem bruji cijeli svijet. Turneja "The Romantic Tour" prva je velika Marsova turneja u gotovo deset godina, a već je srušila rekorde prodaje ulaznica u Sjevernoj Americi i Brazilu, potvrđujući njegov status jedne od najvećih svjetskih zvijezda današnjice.

Vrhunac njezine objave, koji je izazvao najviše reakcija, bio je simpatičan i duhovit poziv upućen pjevaču. "Bruno Mars oženi me, oženi mee, oženi meee!! (kažu da ako to ponovim dovoljno puta da će me svemir čuti)", oduševljeno je poručila. Njezina zaigrana bračna ponuda nasmijala je brojne pratitelje i prijatelje koji su se pridružili šali u komentarima. "Ko pjeva na svadbi?", upitao ju je Mirza Mustafagić, dok je dizajnerica Anita Sadovski dodala: "Haha, kako bi to bilo divno! A bebe bi vam bile slatkiši!". Njezinu energiju primijetili su i fanovi, a pohvale su stizale i za Marsov bend. "Car!!! Ali duvačka sekcija sa koreografijom", istaknula je glumica Bojana Stefanović, referirajući se na savršeno usklađene glazbenike koji su pratili Marsa. Komentar "Žena pleše, svi okolo stoje. Bravo ženo!" najbolje sažima dojam koji je Nina ostavila, potvrđujući ono što se jasno vidi na snimci - ona je koncert doživjela kao pravi, istinski obožavatelj, pjevajući i plešući bez zadrške.

Preminuo je glumac Damir Šaban, najpoznatiji kao Mazalo Vragec iz legendarnih 'Smogovaca'
Ključne riječi
showbiz bruno mars Nina Badrić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!