Nina Badrić prekinula godišnji odmor zbog svjetske zvijezde: 'Oženi me!'

"Dobar dan svima, osim onima koji sinoć nisu bili na Bruni Marsu", započela je Nina Badrić svoju objavu na Instagramu i odmah dala do znanja da je doživjela noć za pamćenje. Naša glazbena diva podijelila je s pratiteljima snimku s koncerta američke superzvijezde Brune Marsa u Londonu, a video prikazuje Ninu kako pleše s nevjerojatnom energijom, potpuno prepuštena glazbi i spektakularnoj atmosferi. Odjevena u upečatljivu bijelu jaknu vojničkog stila sa zlatnim epoletama i hlače s okomitim prugama, Nina se u potpunosti stopila s euforičnom masom, no njezina strast i plesni pokreti isticali su je u gomili.

Nina nije skrivala koliko je impresionirana onime što je vidjela na pozornici legendarnog stadiona Wembley. "On ne drži koncert. On je sinoć održao masterclass iz Bogom danog talenta, vokalnih bravura, plesnih pokreta, šarma i energije", napisala je pjevačica, koja i sama slovi za jedan od najmoćnijih vokala na domaćoj sceni. Koliko joj je ovaj događaj značio, otkrila je i činjenicom da je prvi put u životu kupila ulaznice za takozvani "fan pit", prostor neposredno ispred pozornice. "Toliko o mojoj ljubavi prema BM", dodala je.

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Badrić je zbog ovog koncerta, koji je dio iznimno uspješne svjetske turneje "The Romantic Tour", prekinula odmor na Hvaru i otputovala u London. Na ovom muzičkom spektaklu društvo joj je pravio dugogodišnji prijatelj, bosanskohercegovački influenser i poduzetnik Mirza Mustafagić. Njezin trud se isplatio jer je iz prvih redova svjedočila spektaklu o kojem bruji cijeli svijet. Turneja "The Romantic Tour" prva je velika Marsova turneja u gotovo deset godina, a već je srušila rekorde prodaje ulaznica u Sjevernoj Americi i Brazilu, potvrđujući njegov status jedne od najvećih svjetskih zvijezda današnjice.

Vrhunac njezine objave, koji je izazvao najviše reakcija, bio je simpatičan i duhovit poziv upućen pjevaču. "Bruno Mars oženi me, oženi mee, oženi meee!! (kažu da ako to ponovim dovoljno puta da će me svemir čuti)", oduševljeno je poručila. Njezina zaigrana bračna ponuda nasmijala je brojne pratitelje i prijatelje koji su se pridružili šali u komentarima. "Ko pjeva na svadbi?", upitao ju je Mirza Mustafagić, dok je dizajnerica Anita Sadovski dodala: "Haha, kako bi to bilo divno! A bebe bi vam bile slatkiši!". Njezinu energiju primijetili su i fanovi, a pohvale su stizale i za Marsov bend. "Car!!! Ali duvačka sekcija sa koreografijom", istaknula je glumica Bojana Stefanović, referirajući se na savršeno usklađene glazbenike koji su pratili Marsa. Komentar "Žena pleše, svi okolo stoje. Bravo ženo!" najbolje sažima dojam koji je Nina ostavila, potvrđujući ono što se jasno vidi na snimci - ona je koncert doživjela kao pravi, istinski obožavatelj, pjevajući i plešući bez zadrške.