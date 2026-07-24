Junak Hajduka u braku je s lijepom Grkinjom već gotovo sedam godina, evo tko je ona

Dario Melnjak prometnuo se u junaka Hajdukove pobjede nad Pafosom (2:0) postigavši drugi pogodak, čime je prekinuo duži golgeterski post. Premda je na travnjaku redovito pod povećalom, svoj privatni život uspješno čuva od očiju javnosti. Sa suprugom Georgijom Psorom, Grkinjom s kojom je u vezi već desetljeće, ove će jeseni proslaviti sedmu godišnjicu braka. Roditelji su dviju kćeri, a nogometaš ističe kako mu je obitelj uvijek na prvom mjestu.

Njihova je romansa započela sasvim slučajnim susretom na Malti 2016. godine, gdje je Melnjak boravio nakon utakmice sa svojim tadašnjim klubom Neftçijem, dok je Georgia tamo ljetovala s obitelji i prijateljicom. Melnjak se jednom prilikom prisjetio kako je već prvog dana osjetio kemiju kada je, kao igrač azerbajdžanskog kluba, sa suigračima otišao u razgledavanje države koju dotad nije posjetio. Nakon tog sudbonosnog susreta započeli su vezu na daljinu, održavajući kontakt videopozivima i povremenim susretima sve dok nisu započeli zajednički život.

Nogometaš je opisao kako ju je ugledao sasvim slučajno, no danas smatra da je to ipak bila sudbina. Nakon što joj je prišao i upoznao se s njom, njihova je povezanost prerasla u ozbiljnu vezu koju su u počecima održavali razgovorima i gledanjem filmova preko Skypea te susretima na pola puta, ovisno o obavezama. Par se vjenčao 2020. godine u Varaždinu te danas uživaju uz kćeri Clio i Juliju. Zbog supruge je Melnjak naučio i grčki jezik, dok Georgia, za razliku od mnogih supruga sportaša, preferira privatnost. Njezin je Instagram profil zatvoren za javnost, a zajedničke trenutke tek povremeno podijeli sam Dario.