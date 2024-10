Glumac Slavko Štimac vješto skriva svoj privatni život, a ovako izgleda njegova supruga koja je uspješna umjetnica

Što je zajedničko "Vuku samotnjaku", "Vlaku u snijegu", "Salašu u Malom Ritu", "Sjećaš li se Dolly Bell", "Tko to tamo peva"? Odgovor je glumac Slavko Štimac koji uvijek rado priča o svojim ulogama i filmovima u kojima je glumio, ali o privatnom životu rijetko govori u javnosti i mnogi ni ne znaju kako je u sretnom braku s umjetnicom Vesnom Golubović. Kako prenosi Blic Vesna je

1980. diplomirala je na Fakultetu likovnih umjetnosti, u klasi profesora Stojana Čelića, a već sljedeće godine preselila se u New York.

‒ Nije to bila hrabrost kako mnogi misle, više ludost. Otišla sam kao da idem na izlet, s jednom torbom u kojoj su bile dvije knjige: „Srpske junačke pjesme“ i „Novi zavjet“. Imala sam nešto malo novaca, nisam znala engleski, ali sam bila spremna tamo zauvijek ostati ‒ rekla je Vesna u jednom od rijetkih intervjua koje je dala za medije. Vesna se dobro uklopila u umjetničku scenu New Yorka, a u intervju koji nam je dao prije dvije godine i Slavko Štimac se prisjetio perioda kada je sa suprugom živio u Americi. - Tamo sam živio zbog privatnih razloga, jer je tamo živjela moja supruga, i igrao sam u nekoliko niskobudžetnih filmova. Nemam o tome reći ništa posebno i zanimljivo, osim da je New York izvanredan grad i živjeti u njemu sedam-osam godina bilo je fantastično iskustvo. To je multikulturan grad tolerantnih i zanimljivih ljudi, a ondje baš svatko može naći svoju srodnu dušu sličnog senzibiliteta. Ako na svijetu postoji takvo zaista kozmopolitsko mjesto, to bi bio New York.

Vesna i Slavko ne pojavljuju se često zajedno u javnosti, a njihovi prijatelji kažu kako ovaj bračni par svoje slobodno vrijeme najčešće koristi za obilazak manastira gdje rado prisustvuju u liturgiji. Slavko Štimac odrastao je u Konjskom Brdu u Lici, a od najuže obitelji tamo mu više nitko ne živi.

- Iz najuže obitelji više nemam nikoga tamo. Otac mi je umro rano, dok sam imao 23 godine, a tamo su do smrti živjeli i moja majka i moj stariji brat, koji je također umro prije nekoliko godina. Drugi brat i njegova familija, kao i stric, žive u Zagrebu. A u Lici, naravno, i dalje imam puno šire rodbine - rekao je u razgovoru za Večernji. Dodao je kako uvijek rado svrati u rodni kraj kad god je u Hrvatskoj i tada obično ode u Konjsko Brdo zajedno s bratom koji živi u Zagrebu.

- Do svoje petnaeste-šesnaeste godine živio sam u Konjskom Brdu. Prvi razred gimnazije završio sam u Gospiću. Bilo je zanimljivo kada smo tamo snimali "Područje bez signala". Kad smo došli pred hotel, ja se nešto zamislim, okrenem se i pravo preko puta ugledam zgradu svoje gimnazije. Da ne ponavljam naširoko čitavu priču, odrastao sam pred kamerama. "Vlak u snijegu", "Salaš u malom ritu", "Specijalno vaspitanje", "Sjećaš li se Dolly Bell"... puno sam snimao i tako sam u jednom trenutku ostao živjeti u Beogradu. Bio je to neobičan put. - prisjetio se Štimac svog puta do glumačke karijere.