Glumac pao na pod u bolovima : 'Tri je ujutro, a ja ne želim ići na hitnu'

Glumac Ashton Kutcher u svom je gostovanju u showu 'Live with Kelly and Ryan on Tuesday' ispričao neugodnu situaciju koja mu se dogodila u spavaćoj sobi.

On i njegova supruga, glumica Mila Kunis svoju četverogodišnju kćer Wyatt već neko vrijeme pokušavaju priviknuti na spavanje u vlastitom krevetu. Nakon što je ušla u njihovu sobu kako i inače zna raditi, glumac je bio u dilemi.

- Ona ulazi i ja razmišljam: "OK, ili ću odmah dobiti paklenih 15 minuta od kćeri ili 15 minuta pakla od Mile ujutro" - objasnio je Ashton. Tada ju je primio i ustao iz kreveta, ali nije odmah primjetio da mu je noga na kratko utrnula, što je bilo dovoljno da se dogodi nezgoda.

- Pao sam dolje, a moj prst pokazivao je u drugom smjeru. Ja sam na podu i vičem: "Dušo, mislim da moraš odnijeti Wyatt u krevet". Ona dolazi i nosi je u krevet, a ja ne želim upaliti svjetlo jer ne znam što ću ugledati. Tri je ujutro, a ja ne želim ići na hitnu - prepričao je doživljaj 41-godišnji glumac.

Po uzoru na Mela Gibsona u 'Smrtonosnom oružju', odlučio je da želi sam vratiti prst na mjesto. Opisao je i reakciju Mile koja mu je rekla da je to "najseksi stvar koju je ikada vidjela".

- Slomit ću prst svaku večer za tebe, dušo - našalio se Ashton. Na upit o tome kako je kćer prošla u cijeloj priči rekao je da njoj nije bilo ništa, upravo jer je njegov prst ispaštao.

Ashton i Mila zbližili su se još davno na setu serije "Lude 70-te", gdje su glumili zaljubljeni par. Vjenčani su od 2015. godine i imaju dvoje djece, a nerijetko ih prozivaju i jednim od najljepših parova Hollywooda.