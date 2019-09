Slavna glumica na predstavljanju filma kritizirala 'kupovanje' Oskara i lobiranje

Američka glumica Susan Sarandon koja je na filmski festival u Torontu došla predstaviti svoj najnoviji film, kritizirala je kulturu dodjele Oskara koji se danas više nego ikada kupuju višemjesečnim lobiranjem i novcem.

"Bila sam pet puta nominirana i jednom sam osvojila Oskara no u to vrijeme za to se nije morao trošiti novac", rekla je glumica koja je slavni 'kipić' osvojila za ulogu sestre Helen u filmu "Odlazak u smrt" (Dead Man Walking) iz 1995.

Foto: Sharon Latham/Press Association/PIXSELL

"Takvo što danas više ne bi bilo moguće", rekla je glumica.

Osudila je kampanje lobiranja koje se vode šest mjeseci prije svečane dodjele zlatnih kipića i uključuju svečane domjenke i projekcije za VIP goste i druge utjecajne ljude.

Sarandon je to rekla drugog dana Međunarodnog filmskog festivala u Torontu, najvećeg takvog festivala u Sjevernoj Americi koji traje do 15. rujna.

Film "Blackbird" u kojem igra ulogu majke u terminalnoj fazi bolesti i koja želi eutanaziju, bio je pretpremijerno prikazan.

Danas 72-godišnja glumica ocijenila je da su njezini izgledi da osvoji Oskara za tu ulogu maleni jer se "ne može natjecati s pojedinim filmovima koje brane današnji Harryji Weinsteini".

Foto: Association/PIXSELL

Filmovi koje je producirao taj bivši supermoćni filmski producent bili su slavni sve do skandala kada je na poticaj pokreta #MeToo više od 80 žena, Weinsteinovih žrtava, progovorilo o brojnim Weinstenovim spolnim napadima.

Prije spektakularnog pada, Weinsteina su smatrali majstorom lobistom za Oskare zbog njegova golemog utjecaja i moći u filmskoj industriji. Legendarni su njegovi "blitzkriegovi" koje je vodio kako bi osigurao Oskare za filmove "Zaljubljeni Shakespeare" i "Artist".

TIFF je zadnjih godina postao neka vrsta odskočne daske za Oskare, pa su tako nagrade u Torontu, a zatim i Oskare za najbolji film osvojili "Oblik vode" i "Zelena knjiga: vodič za život".