FOTO Evo što je Ella Dvornik dobila na poklon od svog tajanstvenog dečka! Jako ju je iznenadio

Naša popularna influencerica, 34-godišnja Ella Dvornik na društvenoj mreži Instagram gotovo svakodnevnog objavljuje detalje i zanimljivosti iz privatnog života. Tako je sinoć objavila fotografije poklona kojeg je dobila od svoj tajanstvenog dečka, kojeg naziva imenom "Meštar.". Naime, Ella se pohvalila zanimljivim i nesvakidašnjim plišancima koje joj je poklonio njezin tajanstveni partner, a kojemu još uvijek ne želi otkriti identitet. "Meštar mi je donio božićni poklon. Volim ih", napisala je ispod prve fotografije. "Ne mogu, preslatko", dodala je ispod druge. Riječ je o nesvakidašnjim plišanim čudovištima, a koje je prije nekoliko tjedana i sama Ella objavila na Instagram te je tada napisala kako bi ih željela sakupiti sve.

Inače, ako se prisjetimo, još u kolovozu naveliko se pisalo o Ellinu tajnovitom emotivnom partneru. Mediji su objavili kako je riječ o reperu Geraltu iz Rivije, no Ella se po tom pitanju za medije nije oglašavala te nije željela otkriti točnost ove informacije. Na Instagramu ga zove umjetničkim imenom "Meštar", ne objavljuje njegovo lice na mrežama. I za vrijeme ljeta pisali smo o tome kako ju je "Meštar" uspio rasplakati skupocjenim i njoj vrijednim poklonom. Ella je napisala detalje u objavi u kojoj je podijelila i nekoliko fotografija s darom. "Pozove jučer mene Meštar na kavu, doda mi vrećicu i kaže: 'Sretan rođendan.' (Rođendan mi je u 12 mjesecu). Kad sam otvorila kutiju i vidjela da piše Mont... počele su mi se ruke trest i plakala sam ružno, ali sam se morala suzdržavat jer su ljudi bili oko nas. Meštar kaže da je to namjerno napravio jer je znao da neću raditi scene javno, a ja jecala u papirnati ubrus. Mislim da nisam nikad bila toliko sretna zbog poklona. Sigurno si sad mislite 'bože ove luđakinje plače zbog penkale'. Ovo je posebna penkala, em je točno ona koju sam htjela, em 1304. Od 7000 komada proizvedenih....i naravno od Meštra je, a ujedno je i moj prvi Mont Blanc rollerball nazvala sam je 'Meštrović'. Ako me vidite u javnosti da pišem s njom, molim vas, priđite mi i recite mi: 'Wow kakva veličanstvena penkala' da se osjećam posebno", napisala je Ella, a u komentarima joj se javila i mama Danijela koja je isti dar jednom prilikom dobila od supruga Dine.

Podsjetimo, krajem prošle godine, ususret Božiću Ella Dvornik gostovala je u emisiji "Show na kvadrat", a ondje je tada otkrila što je kćerima poklonila za jedan od najljepših kršćanskih blagdana te se osvrnula općenito na dječje poklone. - Danas je djeci općenito sve dostupno i mislim da malo toga cijene onako kako smo mi nekada cijenili. Prestala sam im kupovati mnogo igračaka. Lumi voli bebe, ali neću joj sada kupiti 13 beba samo zato što ih voli... A za Božić sam im kupila nešto što bi možda moglo biti diskutabilno... – otkrila je Ella. - Kupila sam im nešto što je možda diskutabilno. Naručila sam im za Božić dva robota koji imaju umjetnu inteligenciju i mogu razgovarati - otkrila je prošle godine ovu zanimljivost.

Foto: Instagram

FOTO Evo kako danas izgleda kći bivšeg premijera Tihomira Oreškovića koju smo dva puta gledali na Dori

Inače, Ella na društvenim mrežama svakodnevno otkriva detalje iz privatnog života, pa je tako poznato da je već neko vrijeme na suđenju s bivšim suprugom Charlesom Pearceom, inače Britancem zbog imovinskih odnosa te starateljstva nad njihovom djecom. Osim toga, Ella se nakon razvoda preselila u metropolu gdje je iznajmila stan te diše punim plućima. Nedavno je na svom YouTube kanalu podijelila iskustvo o tome kako viđa djecu pod nadzorom, otkrivajući izazove u odnosu s bivšim suprugom i svakodnevnom životu. "Nisam se uopće naspavala, bilo mi je i vruće i hladno. Gore u tim sobama nema klime, sve je u onoj sobi koja je bila bračna soba. Gore spava sad on s djecom. Kad je mojih sedam dana, one svejedno spavaju s njim u istom krevetu. U principu, ja uvijek imam svojih sedam dana pod nadzorom. To je užasno teško, jer ne možeš se totalno opustiti, ne možeš pričati i imati privatne razgovore, ništa ne možeš", istaknula je Ella, čime je iznenadila mnoge.

Mladen Grdović o razlogu velike svađe sa Sanaderom: 'Ta njegova izjava me toliko pogodila da mu se više nikada nisam javio'

U videu, Ella djecu vodi u igraonice, restorane i općenito s njima uživa u zajedničkom vremenu, ali nije snimala njihova lica. Na kraju videa, Ella je podijelila svoje osjećaje o povratku u Zagreb: "Vraćam se u Zagreb, totalna je promjena energije kad idem u Zagreb. Užasno mi je teško dolaziti ovamo, dugo mi to traje, ali kad odlazim u Zagreb, brzo mi sve prođe. Točno se vidi gdje mi je draže... Napokon je došlo vrijeme da odemo u Zagreb." Tako je s kćerima provela dva dana u Zagrebu, gdje živi, da bi ih potom ponovno vratila bivšem suprugu Charlesu u Bale, pisao je ranije Večernji list.