Glumac iz serije 'U dobru i zlu' u vezi je s kolegicom i TikTok zvijezdom: 'Uživamo'

Glumac Igor Kovač trenutačno je jedna od zvijezda serije "U dobru i zlu", a ovom ulogom privukao je i pozornost na svoj privatni život. Naime, Igor je u vezi s kolegicom Glorijom Dubelj. Osim što je glumica, Gloria je s prijateljicom postala popularna na TikToku snimajući šaljive videe. Par je ispričao kako su se zbližili. "Zbližavanje je krenulo kad sam ja bila na pripravničkom u Gavelli, a on je bio zapravo tad zaposlen u Gavelli, pa smo se tu malo češće vidjeli i eto onda s vremenom smo, ne znam, shvatili da se sviđamo jedno drugom. Jako je pažljiv prema meni. Evo, to mi se jako sviđa, osjećam se sigurno uz njega. Čak i više brine o meni nego što ja brinem o samoj sebi", rekla je Gloria za In magazin.

"Pa ja osjećam ogromnu ljubav od Glorije i to mi je jako bitno. Veliku toplinu, ta toplina je na, kako da vam to objasnim, to kad se ide stavljati u riječ, onda zvuči malo i patetično, ili ne znam kako god, ali kad je iskreno i toplo, to je rijetko i teško se nalazi. Tako da Gloria je ta", dodao je Igor. Par je istaknuo i da bi željeli živjeti na mirnom mjestu, u blizini šume, u kući s dvorištem. Maštaju i o vjenčanju.

Kažu da maštaju o životu u blizini šume, djeci i kući s dvorištem. Govorili su i o mogućem vjenčanju. "Logistički je teško dogovoriti - nemamo vremena. Ja sam iz Slavonije. Njezini su iz Dubrovnika i sad je pitanje gdje će se to održati. Ima tu puno i Boysa i Torcide i ne znamo gdje će se to u Zagrebu držati. Tako da svaki vuče na jednu stranu. Bit će. Lijepo nam je ovako. Stvarno i uživamo i sve. Mislim, sigurni smo da ovo između nas je ozbiljno i nekako se vidimo zajedno za cijeli život", slažu se oboje.

Igor je rekao po čemu se primijeti da je Gloria iz Dubrovnika. "Smijem reći? Dakle, po tome ćete prepoznati da je Gloria iz Dubrovnika. Recimo, ono što je meni divno kod Dubrovkinja, uvijek su spremljene, dotjerane, onako lijepo, elegantno uvijek u bilo koje doba dana i ja to zovem efekt Straduna. Jednostavno, kako god se negdje ide, uvijek je šminka top, odjeća, sve mora biti top", kaže on.

Podsjetimo, Gloria je nedavno predstavila autorsku predstavu s kolegicom Ivom Šimić imena "Iva i Gloria" s kojom gostuju po Hrvatskoj.

GALERIJA Upoznajte finalistice Izbora Miss Universe Hrvatske