Simona Mijoković o bivšem partneru: 'Mislila sam da će me spasiti, ali to je bila laž Sotone da me odvuče u veće grijehe'

Simona Mijoković, bivša hrvatska reality zvijeda i manekenka, već godinama svjedoči svoju vjeru i otvoreno priča o svemu što joj se događalo u mladosti. Tako je sada na Facebooku opisala sve o tome kako je zbog bivšeg partnera morala napraviti abortus.

Kao dijete prošla sam jako težak put. Bila zlostavljena dugih niz godina, s 12 godina oduzeta mi nevinost i 'preko noći' postajem žena. Sve te rane odvele su me u ovisnosti droge i još većeg nemorala. A onda upoznajem čovjeka u kojeg se zaljubljujem, misleći on će me spasiti. Ali nije. I to je bila laž Sotone kroz tu zarobljenu dušu da me odvuče u još veće grijehe - grijeh abortusa, napisala je Simona i dodala kako je tek završavala srednju školu, no bila se spremna udati za njega.

- Tada je bio on "moje sve". Kada sam ostala trudna odveo me u bolnicu na abortus, nije dopustio da imam bebu. A bebu nitko nije nazivao beba - nazivali su je ' to'. Nije bilo ni molitvenih inicijativa, nije bilo nikog tko bi me ohrabrio da abortus ne učinim, nije bilo nikoga tko mi me opomenuo i upozorio što će me sve snaći nakon tog smrtnog zla i grijeha. Godinama nisam spavala, s tabletama za smirenje i spavanja nisam pronalazila san, tonula u sve veće grijehe nemorala , promiskuiteta , ovisnosti , a duh smrti često me pritiskao kroz prisilne misli. S 27 godina iskrenog malog srca pronalazim Isusa koji me čekao , oprostio mi u svetoj ispovjedi, a moje srce se gorko kajalo i obećalo dok god dišem borit ću se za one koji nemaju glasa, borit ću se za one koji su najmiliji Srcu Isusovom, borit ću se za one koji su danas najviše progonjeni , borit ću se za NEROĐENE! Te rane abortusa dugo su krvarile ali Isus ih je zacijelio.

S udajom za mog voljenog Stanislava obećali smo Isusu na Oltaru , obećali smo jedno drugome da ćemo biti otvoreni životu do kraja! Biti glas onima koji nemaju glasa ali su itekako ŽIVI , stvoreni od našeg Stvoritelja, Gospodara i Darivatelja Života!, napisala je Simona. Podsjetimo, Simona trenutačno živi u Linzu. Sa suprugom Stanislavom dobila je četvero djece, dok iz prijašnjeg braka s Antom Gotovcem ima kćer Gabrijelu.

O abortusu je već javno govorila, a jednom je o tome javno pričala na svjedočanstvu u Međugorju. - Sa 16 godina upoznala sam jednog starijeg čovjeka... S njim sam zatrudnjela, ne znajući da on kod kuće ima već ženu i djecu, a ona je isto bila trudna. On je to moje dijete u utrobi nazvao Luka, kao što se i to dijete od njegove žene zvalo Luka. To sam sve kasnije doznala. Bila sam mladenački zaljubljena i luda da pristanem na sve od te zaljubljenosti. Mislila sam, on će me spasiti, on će me spasiti od zla i grijeha, droge, nemorala i bludnosti... Od svega što sam živjela. Ali nije me mogao on spasiti. Rekao je da ne mogu zadržati dijete i odveo me na pobačaj. To je bilo prije 22 godine... To je bio šok za mene, plakala sam, tresla sam se... To je živo biće, biće koje ima sve osjetila, koje ima svoje srce, svoj mozak, svoju glavu, svoje ručice i nogice... Kada sam izvršila abortus, on je poslao svog brata s kokainom da zaboravim na to sve. Poslao me u jedan apartman da se odmorim i dođem k sebi. Naravnom, opuštajući se uz drogu moje rane su se jednostavno sve više okopavale u srce. Nakon nekoliko mjeseci ponovno sam ostala trudna, i on me opet odveo na abortus i nije mi dao priliku da zadržim život, nisam smjela - iskreno je ispričala Simona te nastavila:

- U međuvremenu sam bila u jednoj modnoj agenciji te sam pobijedila na izboru za Miss u Sloveniji. Otišla sam u Los Angeles., Las Vegas i Hawaii. Nakon toga sam se vratila u Sloveniju u kojoj sam živjela. Otišla sam na taj izbor trudna, i vratila se trudna ne znajući to. To je bila moja treća trudnoća tada i on me je odveo na treći abortus. Nakon toga moje srce se potpuno slomilo, iako sam bila potpuno zavedena. Ušla sam i u pakao LGBTQ-a, u zloduh feminizma, zagovarala sam pravo na žene neka svaka žena radi sa svojim tijelom što želi... Nakon toga sam došla u Zagreb gdje sam upoznala svog prvog civilnog supruga Antu i zaručili smo se na jednom partyju. Mislila sam da je to čovjek koji će me spasiti, ali ne, samo Isus spašava, iscjeljuje i samo Isus čini sve novo - prisjetila se hrabra Simona.

