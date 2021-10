Gledateljice 'Braka na prvu' zgrožene su Jasminovom izjavom: Bože sačuvaj sve žene od ovakvih tipova

Eksperti iz showa "Brak na prvu" sinoć su spojili Sanelu Novljaković i Jasmina Čauševića i iako su izrekli da pred oltarom, između ovog para nije baš zaiskrila ljubav na prvi pogled, a neki od komentara koje je pred kamerama izgovorio Jasmin gledatelji su kritizirali i posebno ih je zasmetala izjava u kojoj Jasmin kaže: Pojavila se žena koja ima 38 godina na zalasku života.

- Savršen primjer nepoštovanja žene. Ženu smatra kao objekt produženja vrste. Vrlo narcisoidan čovjek. Ženi je mjesto u špilji, rađanju djece, a srna na ramenu će biti dostavljena, a 21 stoljeće odavno.. Imam 43 godine,znači ja sam već umrla, kakav prepotentni lik. Bolje i sam nego sa ovakvim. Ma on se nje prepao, pa onda on lupa gluposti. Vidi se da je ona žena s jakim karakterom. Koji luzer. Baš je seronja, ako je ona sa svojih 38.na zalasku života, pitam se što je on sa 40.god.? A on sa svojih 40 mentalno na nivou 20-godišnjaka. Što bi se reklo: do godina došao, ali do pameti ne! Ovi eksperti su za promatranje ... A jesu ih spojili nigdje veze. Tip od 40 godina kaže da je 38 - godišnja zdrava i lijepa žena je na zalasku svog života. WTF?!?! Bože sačuvaj sve žene od ovakvih tipova - komentirale su gledateljice na Facebook stranici RTL-ovog showa i jasno dale do znanja kakvo mišljenje imaju o Jasminu.

Sanela je vječita romantičarka te vrlo emotivna i pažljiva osoba koja je spremna prepustiti se vrtlogu osjećaja i proživjeti avanturu zvanu 'Brak na prvu' i Jasmin je na nju ostavio dobar dojam. Dosad je mnogo puta bila povrijeđena i razočarana u ljubav, no spremna je okrenuti novu stranicu svog ljubavnog romana. Jasmin nikad nije živio sa ženom, ali priznaje kako je sad spreman za taj izazov pa se zato odlučio na sudjelovanje u showu 'Brak na prvu' i kako je isticao u najavama emisije, zbog svog poslovnog uspjeha volio bi pronaći uspješnu ženu, a ne neku starletu koja će se 'zaletjeti' u biznismena. Za sebe kaže da je romantičan i da nije igrač i u najavama emisije je rekao kako su mu godine buduće supruge važne jer bi volio mlađu ženu s kojom može osnovati obitelj.

