Prvi put nakon što je smršavila 50kg, Adele se pratiteljima javila uživo bez trunke šminke

Britanska pjevačica Adele (33) ponovno je posljednjih dana u fokusu javnosti novom naslovnicom britanskog i američkog Voguea. Nakon što je izgubila čak 50 kilograma, postala je prava ovisnica o vježbanju, a novim singlom "Easy On Me" vraća se na glazbenu scenu nakon pauze u kojoj se fokusirala na sebe.

Promovirajući svoj novi singl, obratila se fanovima na Instagram liveu, a mnogi su je pitali i poneka druga pitanja, primjerice s koliko ljudi je spavala, a ona je na ovo pitanje zbunjeno reagirala.

"Koji je moj broj? Što to znači?" kazala je Adele, a njen odgovor je brzo postao hit na Twitteru.

NOT SOMEONE ASKING ADELE HER BODY COUNT LMAOOO pic.twitter.com/YqLXTN61M2