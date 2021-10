Tomislav zakasnio na vjenčanje, a Jasmin nije oduševljen mladenkom: 'Ona je fina žena, ali nije moj tip…'

U srijedu navečer u showu 'Brak na prvu' eksperti su spojili dva nova para, a gledatelji su svjedočili njihovim vjenčanjima. Uz to, Andrea i Mislav te Gordana i Bernard provode zajedno prvo jutro kao upravo vjenčani.

Doktorica i magistra psihoterapije Iva Stasiow, spisateljica i stručnjakinja za muško-ženske odnose Sanela Kovačević Nelly te profesor i sudski vještak za psihologiju Boris Blažinić nakon brojnih testova su odlučili spojiti dva nova para.

Prvi par koji su spojili bila je Sanela Novljaković koja je priznala da je dosad bila dosta povrijeđena i usamljena u životu te se nada kako će se nakon vjenčanja to promijeniti. A eksperti su joj za budućeg supruga odabrali Jasmina Čauševića.

„Razmišljam kako ona izgleda, kakve stvari voli, hoćemo li kliknuti i ostvariti neku kemiju između nas“, pitao se Jasmin pred samo vjenčanje, a kad je ugledao Sanelu na ceremoniji, ipak se nije dogodila ljubav na prvi pogled: „Sanela je divna žena, ali nije moj tip, to moram reći. Lijepa, sređena, ali nisam osjetio neku privlačnost na prvu. Dat ću šansu našem braku, ali neću ništa obećavati…“

S druge strane, Saneli se svidjelo to što je njezin budući suprug naočit i visok: „Pozitivno sam iznenađena. Smirio me njegov pogled. Vidim da u njemu mogu imati podršku i to mi je plus do neba“ – komentirala je Sanela. Par je potom otišao na zajedničko fotografiranje, gdje je zbog bliskog kontakta između para čak i zaiskrilo, no tek će se u narednim danima vidjeti u kojem će se smjeru razviti njihov brak.

Drugi par bili su Kristina Belčić i Tomislav Ciglenečki. Kristina je sretne vijesti prenijela svojoj mami i baki, koja je to dosta teško primila: „Za mene je to nepojmljivo!“ – rekla je baka koja ne vjeruje da njezina 28-godišnja unuka traži supruga u showu, no kasnije je bila vrlo sretna zbog vjenčanja.

Foto: RTL „Ni sama nisam svjesna koliko je ovo velika stvar… Udajem se danas i to je to!“ kazala je Kristina koja noćima nije mogla spavati jer je samo razmišljala o budućem suprugu i braku. Kad je napokon došao dan vjenčanja, Kristina se neugodno iznenadila jer je mladoženja nije dočekao pred „oltarom“: „Nije mi bilo jasno gdje je, zašto ga nema, zašto kasni, zašto ga moram čekati i velika me je trema hvatala!“ A onda je stigao njezin budući suprug Tomislav Ciglenečki u žutoj trokolici pa sve zabavio svojim originalnim dolaskom.

„Auto mi nije htio zapaliti“, priznao je Tomislav pa prokomentirao mladenku koja ga je čekala u bijelom: „Mislim da osmijeh sve govori. Uvjeren sam da će nam biti super, da ćemo se zabaviti i da će ljubav potrajati i nakon showa!“

„Dečko nije ružan, simpatičan je. Želim mu pružiti priliku i da on meni pruži priliku“, priznala je Kristina pa su zajedno krenuli na proslavu. I dok nove parove tek čeka svadba i prva bračna noć, Andrea i Mislav te Gordana i Bernard su već sve to prošli i dočekali prvo zajedničko jutro. Bernard je Gordani pripremio kavu i doručak u krevet, pa se ugodno iznenadio kad je ugledao suprugu bez šminke: „Kad sam je ujutro vidio bez šminke, zgodna je i privlačna kao i na dan vjenčanja, zadovoljan sam!“

Mislav je također Andrei pripremio doručak, a oboje su komentirali kako su karakterno vrlo slični te da im se čini da će njihov brak ići u dobrom smjeru.

Foto: RTL „Otvoren je, komunikativan, ljubazan, vrlo pristupačan, kao da sam sebe opisala!“ zadovoljno je istaknula Andrea s velikim osmijehom na licu.

Kako će proteći svadba Sanele i Jasmina te Kristine i Tomislava, u kojem smjeru će otići sklopljeni brakovi, a tko su novi parovi – otkrijte u četvrtak u 21.15 sati na RTL-u!

