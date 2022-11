Gledatelji ogorčeni na djevojke zbog Sašine večere: 'Sram vas bilo, ja bih vas izbacila iz kuće nakon predjela!'

U sklopu Samobora u naselju Molvice sinoć je kuhao kamenoklesar Saša. Na Sašinu jelovniku našli su se kulen, guščja jetra, junetina, jaretina, čokolada te mnogi drugi sastojci. I dok su se gledatelji oduševili njegovom večerom i poklonima koje je imao za gošće, njegove sukandidatkinje i gošće nisu bile tako dobrog raspoloženja. Saša je stoga zaradio jedva 19 bodova, a gledatelji nisu mogli vjerovati kako su gošće mogle dati tako niste ocjene.

"Najgora ekipa dosad. Nije im smetalo što ona sa gubavim noktima i onim čupama puštenim kuhala i njoj dali dobre bodove, Saša gospodin uredan pedantan a večera fino spremana, sram vas bilo da tako čovjeka ponizite sa takvim ocjenama divim mu se što ih nije izbacio iz kuće van, al on je pristojan gospodin, bravo Saša sve pohvale za tvoju večeru", "Čestitam gosp. Saša na pripremi i dekoraciji hrane, stola itd. Ne mogu i dalje vjerovati da žene mogu biti tako zle. Kažu moji ukućani da vam se dive što ih niste izbacili iz kuće", "Ove zločeste žene su dobile kontra efekt...Sasa dobio podršku a one same sebe osramotile....bravo Saši za toleranciju i strpljenje....da su se namjernike na pravog letjele bi one i prije predjela", "Gospodin do kraja. izbacila bi ih iz kuće nakon predjela", "Bravo Saša, vi ste gospodin rođeni gospodin čitav život, čak ni poklonom nisu bili zadovoljne koje je sam napravio, kakav primitivizam", stajalo je među brojnim komentarima pod njegovu večeru.

Podsjetimo, Natalija je rekla da je popis namirnica zbrda-zdola. „Popis namirnica je malo pretjeran, sve je zbrda- zdola! Ima kulena, junetine, jaretine, pomiješao je svašta nešto te sastojke“, komentirala je Natalija. Sašine gošće kušale su Suho, masno fino, za glavno jelo Šarenog dinosaura te za desert Rashlađeni vulkan. „Sve u svemu, ništa specijalno. Jako su velika moja očekivanja od Saše, ali pogledom na namirnice srušila su mi se ta očekivanja. Ipak, od nekih sastojaka, poput guščje jetre, očekujem spektakl od predjela“, kritički je rekla Natalija.

Čim je došlo predjelo na stol Saša je mogao zaključiti da tome neće biti tako jer je Natalija odmah komentirala da je razočarana, a kad je doznala da su sve namirnice u Sašinom predjelu iz OPG-a, osim pogačica, morala mu je i to natuknuti. „Ovi podlošci na kojima jedete su moj proizvod, ručni rad“, želio se pohvaliti Saša, ali Natalija je imala što reći: „Ja bih više voljela da si ti meni nešto ručno napravio na ovom tanjuru jer tu nema ničeg tvojeg“.

„Papričica je bila jako ljuta s tim da sam Saši napomenula jučer da sam alergična na ljutinu, ali nije mu bilo stalo pa je mogao narušiti moje zdravlje, to je strašno. Uglavnom puno zujanja malo meda!“ ljutito je komentirala najglasnija gošća.

Na kraju je i Natalija zaključila kako se borila da nešto uspije pojesti. „Okus glavnog jela nije valjalo i jako je hrabro poslužiti četiri djevojke s jaretinom“, nastavila je Natalija. Niti desert nije naišao na dobre kritike, a djevojke su se pitale da li je i sladoled isto iz nečijeg OPG-a, na što je Saša odgovorio da je sladoled iz dućana. Došlo je vrijeme za ocjenjivanje: Ksenija mu je dala šest, Paulina pet, Ivana četvorku baš kao i Natalija pa je Saša skupio sićušnih 19 bodova.

