Bolesna glumica vratila se u 'Ples sa zvijezdama' i posljednji ples otplesala bosa, liječnici joj zabranili da ostane do kraja

Američka glumica Selma Blair (50), najpoznatija po ulogama u filmovima kao što su 'Okrutne namjere', 'Plavuša s Harvarda' i 'Hellboy', iznenadila je javnost kada se njezino ime pojavilo na popisu sudionika nove sezone 'Plesa sa zvijezdama'. Naime, Selma se već nekoliko godina bori s multiplom sklerozom, autoimunim kroničnom upalnom bolesti središnjeg živčanog sustava. Zbog svoje je dijagnoze trpjela velike bolove, te je donedavno samo uz pomoć štapa mogla napraviti nekoliko koraka. Mnogi su bili presretni kada se Blair počela natjecati u ovom showu, no brutalne treninge ipak nije mogla izdržati pa je sredinom listopada otkrila kako mora odustati od showa.

U finalu emisije koje je emitirano u utorak glumica se pojavila kako bi otplesala posljednji ples s mentorom i profesionalnim plesačem Sashom Farberom, a ponovno je pokazala zavidnu fizičku snagu unatoč bolesti.

If you’re not crying you don’t have a heart 💗💖💞I love them so much! #dwts #dwtsfinale #dwts31 @SelmaBlair @SashaFarber pic.twitter.com/Hfd0ZXdpV6