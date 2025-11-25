Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 37
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
BREAKING
"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
Poslušaj
Prijavi grešku
VELIKA TRAGEDIJA

Glazbeni svijet tuguje. Brutalno ubijena pjevačica (22), policija traga za počiniteljima

Foto: Instagram
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
25.11.2025.
u 09:38

Svijet latino glazbe potresla je vijest o brutalnom ubojstvu mlade pjevačice i influencerice Marie De La Rose. Talentirana 22-godišnjakinja stradala je u pucnjavi u Los Angelesu, a policija intenzivno traga za počiniteljima

Policijski dužnosnici u Los Angelesu (LAPD) potvrdili su identitet žrtve brutalne pucnjave koja se dogodila proteklog vikenda. Riječ je o 22-godišnjoj Mariji De La Rosi, umjetničkog imena DELAROSA, čiji je život naprasno prekinut u ranojutarnjim satima subote u četvrti Northridge, smještenoj u dolini San Fernando. Prema službenim policijskim izvješćima, do tragedije je došlo nešto prije 1:30 ujutro, kada su nepoznati napadači prišli parkiranom vozilu u ulici Bryant i krenuli pucati iz vatrenog oružja na putnike, pri čemu je mlada pjevačica smrtno stradala, dok su još dvije osobe teško ranjene i hitno prevezene u bolnicu, prenosi Daily Mail.

Iako istraga o točnim okolnostima ovog stravičnog čina i dalje traje, prvi podaci ukazuju na to da bi se moglo raditi o napadu povezanom s uličnim bandama, što je informacija koja je dodatno uznemirila javnost. Svjedoci su policiji opisali dvojicu muškaraca koji su se približili automobilu i ispalili više hitaca prema žrtvama, a unatoč brzoj reakciji hitnih službi i prijevozu do obližnje medicinske ustanove, liječnici nažalost nisu uspjeli spasiti život mlade glazbenice. Detektivi trenutno pretražuju šire područje mjesta zločina tražeći dokaze, no policija još uvijek nije službeno potvrdila je li napad bio ciljan isključivo na pjevačicu, slučajan ili pak dio nekog šireg sukoba u podzemlju, naglašavajući kako je motiv i dalje predmet opsežne istrage.

DELAROSA je bila zvijezda u usponu na vibrantnoj latino glazbenoj sceni te je na društvenoj mreži Instagram okupila zajednicu od preko 40 tisuća pratitelja koji su sada neutješni. Tek se počela ozbiljnije probijati u glazbenoj industriji objavom svog singla "No Me Llames" u kolovozu, a njezina posljednja objava, serija fotografija iz glazbenog studija, postala je mjesto oproštaja gdje fanovi ostavljaju komentare pune tuge i nevjerice. Među brojnim izrazima sućuti istaknuo se i onaj poznatog meksičko-američkog glazbenog producenta Jimmyja Humildea, kao i Juana Moisesa, pjevača grupe Los Gemelos de Sinaloa, što svjedoči o poštovanju koje je uživala među kolegama unatoč kratkoj karijeri.

FOTO Thompson započeo dvoransku turneju! Velika gužva stvorila se prije početka koncerta, evo kako je sve izgledalo
1/18

Ova tragedija bolno podsjeća na slučajeve kada su mladi talenti prerano izgubili živote, a mnogi povlače paralelu s nikad prežaljenom američko-meksičkom pop ikonom Selenom Quintanillom Perez. Selena je svijet šokirala svojom smrću 1995. godine, kada ju je u 23. godini života, samo godinu dana stariju od DELAROSE, usmrtila predsjednica njezina fan kluba, ostavivši neizbrisiv trag u povijesti glazbe i srcima obožavatelja diljem svijeta koji se i danas sjećaju tog gubitka.
Ključne riječi
showbiz DELAROSA ubojstvo smrt pjevačica

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Daleka obala Jakše i Hrepe
4
DVIJE FRAKCIJE

Boris Hrepić Hrepa: 'Zaštitio sam ime Daleka obala, nitko ga ne smije koristiti u izvornom obliku'

Marijan Ban i Boris Hrepić Hrepa, osnivači grupe Daleka obala i nositelji prava na ime Daleka obala, su dogovorili: Ime Daleka obala u budućnosti u takvom izvornom obliku ne smije nositi niti jedna inačica benda koja dalje koncertno nastupa i izvodi pjesme Daleke obale, te snima i objavljuje nove pjesme. Brigu da se to ispoštuje Marijan Ban je, zbog želje za mirom, prepustio Hrepi.

Jimmy Cliff
Video sadržaj
SVI SU ODRASTALI UZ NJEGA

Preminuo legendarni pjevač, njegovi brojni hitovi definirali su cijeli žanr

Za mnoge je Jimmy Cliff, uz Boba Marleyja, bio lice i glas Jamajke – čovjek koji je iz lokalnog žanra napravio globalni jezik. Njegovi klasici “Many Rivers to Cross”, “You Can Get It If You Really Want”, “The Harder They Come”, “Wonderful World, Beautiful People” ili “Reggae Night”, kao i obrade “Wild World” i “I Can See Clearly Now”, postali su soundtrack borbe, nade i svakodnevnog života

74th Miss Universe pageant in Bangkok
Video sadržaj
REDAJU SE SKANDALI

Nova drama nakon izbora! Miss Palestine tvrdi da joj je pobjeda ukradena sabotažom

Prema njezinim riječima, u kategoriji "Miljenica publike", koja natjecateljicama osigurava izravan plasman u polufinale, vodila je s uvjerljivom prednošću sve do samog zatvaranja aplikacije za glasanje. Ayoub je priložila snimke zaslona koje prikazuju kako je imala 182.387 glasova, dok je njezina najbliža konkurentica iz Tanzanije zaostajala za više od pet tisuća glasova. Međutim, u doslovno posljednje dvije minute prije isteka roka, broj glasova tanzanijske predstavnice neobjašnjivo je skočio za više od 20.000

Učitaj još

Kupnja