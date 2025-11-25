Glazbeni svijet tuguje. Brutalno ubijena pjevačica (22), policija traga za počiniteljima

Policijski dužnosnici u Los Angelesu (LAPD) potvrdili su identitet žrtve brutalne pucnjave koja se dogodila proteklog vikenda. Riječ je o 22-godišnjoj Mariji De La Rosi, umjetničkog imena DELAROSA, čiji je život naprasno prekinut u ranojutarnjim satima subote u četvrti Northridge, smještenoj u dolini San Fernando. Prema službenim policijskim izvješćima, do tragedije je došlo nešto prije 1:30 ujutro, kada su nepoznati napadači prišli parkiranom vozilu u ulici Bryant i krenuli pucati iz vatrenog oružja na putnike, pri čemu je mlada pjevačica smrtno stradala, dok su još dvije osobe teško ranjene i hitno prevezene u bolnicu, prenosi Daily Mail.

Iako istraga o točnim okolnostima ovog stravičnog čina i dalje traje, prvi podaci ukazuju na to da bi se moglo raditi o napadu povezanom s uličnim bandama, što je informacija koja je dodatno uznemirila javnost. Svjedoci su policiji opisali dvojicu muškaraca koji su se približili automobilu i ispalili više hitaca prema žrtvama, a unatoč brzoj reakciji hitnih službi i prijevozu do obližnje medicinske ustanove, liječnici nažalost nisu uspjeli spasiti život mlade glazbenice. Detektivi trenutno pretražuju šire područje mjesta zločina tražeći dokaze, no policija još uvijek nije službeno potvrdila je li napad bio ciljan isključivo na pjevačicu, slučajan ili pak dio nekog šireg sukoba u podzemlju, naglašavajući kako je motiv i dalje predmet opsežne istrage.

DELAROSA je bila zvijezda u usponu na vibrantnoj latino glazbenoj sceni te je na društvenoj mreži Instagram okupila zajednicu od preko 40 tisuća pratitelja koji su sada neutješni. Tek se počela ozbiljnije probijati u glazbenoj industriji objavom svog singla "No Me Llames" u kolovozu, a njezina posljednja objava, serija fotografija iz glazbenog studija, postala je mjesto oproštaja gdje fanovi ostavljaju komentare pune tuge i nevjerice. Među brojnim izrazima sućuti istaknuo se i onaj poznatog meksičko-američkog glazbenog producenta Jimmyja Humildea, kao i Juana Moisesa, pjevača grupe Los Gemelos de Sinaloa, što svjedoči o poštovanju koje je uživala među kolegama unatoč kratkoj karijeri.

Ova tragedija bolno podsjeća na slučajeve kada su mladi talenti prerano izgubili živote, a mnogi povlače paralelu s nikad prežaljenom američko-meksičkom pop ikonom Selenom Quintanillom Perez. Selena je svijet šokirala svojom smrću 1995. godine, kada ju je u 23. godini života, samo godinu dana stariju od DELAROSE, usmrtila predsjednica njezina fan kluba, ostavivši neizbrisiv trag u povijesti glazbe i srcima obožavatelja diljem svijeta koji se i danas sjećaju tog gubitka.