VIDEO Gvardiol poslušao fanove i vratio se 'starom' izgledu, obožavateljice su u potpunom transu

Kada je u pitanju stil i pojava izvan nogometnih terena, malo tko u redovima hrvatske nogometne reprezentacije, ali i u svlačionici Manchester Cityja, privlači toliko pažnje kao Joško Gvardiol. Naš vatreni, koji već godinama slovi za jednog od najpoželjnijih neženja i ikonu stila među sportašima, ponovno je odlučio osvježiti svoj izgled. Ovoga puta je kroz upitnik na Instagramu omogućio da mu pomognu u donošenju odluke oko nove frizure. Na Instagram profilu poznatog frizerskog brenda "RPB", koji se brine o imidžu nekih od najvećih nogometnih zvijezda, osvanuo je video transformacije koji je u svega nekoliko sati prikupio brojne reakcije.
Obožavatelji su tražili da Gvardiol vrati staru frizuru. Sve je počelo s jednostavnom anketom na Instagramu. Joško i njegov frizer postavili su pratiteljima pitanje: "Hoćemo li zadržati dužu kosu ili se vratiti na stari stil? Rezultati su bili jasni i čak 61% glasača odlučilo je da je vrijeme da se duža, valovita kosa koja je u posljednje vrijeme bila Gvardiolov zaštitni znak, zamijeni kraćom frizurom. Joško se prepustio vještim rukama majstora iz RPB-a i na njihovom Instagramu je objavljen video cijele transformacije.
Frizura koju je Joško odabrao, ili bolje rečeno, koju su mu fanovi odabrali, moderni je klasik. Riječ je o takozvanom "skin fadeu" sa strane, gdje kosa postepeno prelazi iz nule u duži gornji dio, dok je vrh ostao blago kovrčav i teksturiran, ali znatno kraći i uredniji nego prije. Novi "look" savršeno ističe njegove crte lica i bradu, i kao što to obično biva s Gvardiolom, sekcija komentara postala je mjesto prave male debate. Obožavateljice su, očekivano, oduševljene. Komentari poput "Lijep!", "Izgleda predobro","Kako je zgodan! samo potvrđuju njegov status miljenika ženske publike.