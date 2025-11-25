Otkrivamo detalje velikog finala Supertalenta u Areni Zagreb, evo što će biti najveći izazov

“Supertalent” postaje prvi televizijski show kod nas čije će se finale održati u Areni Zagreb zbog velikog interesa publike. Završnica showa održat će se u nedjelju 21. prosinca u 19.15 sati, a članovi žirija u razgovoru su nam otkrili koliko su uzbuđeni zbog toga i jako su ponosni što je show Nove TV toliko popularan. – Apsolutno smo svi iznimno uzbuđeni i moram priznati da smo neopisivo ponosni. Nakon toliko godina uspijevati održati toliku gledanost, ali i vidjeti koliku želju publika ima da ovaj show doživi uživo, u ovolikom broju, doista je nevjerojatno. Atmosfera među nama je toliko “nabrijana” da ponekad imam osjećaj kao da se i sami natječemo, a ne samo da ćemo biti dio showa kao žiri – rekla nam je Maja Šuput. I Fabijan Pavao Medvešek sretan je što će publika u tako velikom broju moći sudjelovati uživo u finalu.

– Jako sam uzbuđen što će se “Supertalent” održati u Areni Zagreb, i to još uživo i pred publikom i gledateljima ispred TV ekrana. Iskreno, teško je i zamisliti veću vijest ili veću pozornicu na kojoj bi se moglo okupiti više ljudi odjednom. Siguran sam da će atmosfera biti nevjerojatna – čak ni mi sami ne znamo što nas točno čeka jer se ovakav format prvi put događa. Zaista sam sretan što sam dio tako velike priče, a mislim da to najbolje pokazuje koliko je ova emisija važna ljudima i koliko im donosi zabave – govori nam Fabijan, kojeg smo upitali ima li već spreman i outfit za veliko finale. – Što se outfita tiče, tu ne sumnjam u našeg stilista. On uvijek dođe s prijedlozima i idejama, i iskreno – nikad ne sumnjam u njega – kaže nam Fabijan, a Maja Šuput već sada s Markom Grubnićem intenzivno radi na tom zadatku. – Što se tiče mog outfita, moj stilist i ja u posljednje vrijeme intenzivno prolazimo razne ideje. No, kao i uvijek, Marko je izuzetno kreativan i ponekad u jednom danu potpuno promijeni smjer kreacije. Tako da mogu reći da imam neke naznake kako bi to moglo izgledati, ali iskreno – nemam pojma što ću točno nositi sve do trenutka oblačenja. Jedino znam da će biti dostojan finala i velike pozornice koja nas čeka – povjerila nam je. Produkcijski ovo će biti zahtjevan i izazovan zadatak te nam ekipa iza kulisa showa otkriva što ih sve očekuje.

– Najizazovniji dio produkcije live spektakla u Areni je sinkronizacija svega što se istovremeno događa na dva “bojišta” – u dvorani i pred kamerama. U Areni će se stvarati iskustvo za više tisuća ljudi uživo, a paralelno i omogućiti da svaki trenutak bude precizno uhvaćen, režiran i prenesen gledateljima kod kuće. Upravo ta savršena sinkronizacija zvuka, svjetla, vizuala, nastupa i televizijske režije najveći je produkcijski izazov, ali i ono što čini ovakav show posebnim – kažu nam. Otkrivaju kako već sada u samoj produkciji “Supertalenta” sudjeluje više od stotinu ljudi, a za veliko finale u Areni Zagreb taj će se broj dodatno povećati kako bi odgovorili na sve zahtjeve ovakvog događaja. – Broj članova ekipe neće biti ništa manji nego na najvećim koncertima u Areni – dapače, bit će i veći, jer uz brigu o publici u dvorani moramo osigurati da i gledatelji ispred malih ekrana dožive atmosferu Arene jednako intenzivno. Pozornica će biti dizajnirana tako da iskoristi puni potencijal Arene i omogući pravi spektakl – i uživo i na televiziji. Fokus nam je na velikim vizualima, snažnim svjetlosnim efektima i fleksibilnim elementima koji se mogu prilagoditi svakom nastupu. Koncipirana je u duhu velikih međunarodnih produkcija! – odaju nam članovi produkcijskog tima kako je zamišljen cijeli finalni spektakl.

Pitamo ih hoće li biti nekih posebnih iznenađenja u ovom finalu i što gledatelji mogu očekivati. – U finalu 12. sezone “Supertalenta” gledatelje očekuje nezaboravna atmosfera, spektakularni nastupi i brojna iznenađenja. Na pozornicu će, osim onih najboljih talenata koji se plasiraju u završnicu showa, stati i razni izvođači, a gledatelji mogu očekivati vrhunski show – spoj emocija, zabave i nastupa koji će zadovoljiti sve generacije – odgovaraju. Finale na velikoj pozornici u Areni razveselilo je i voditelje showa Franu Ridjana i Igora Mešina. – Napokon! Tamo sam kao doma. Red je da i naši gledatelji uživaju u onome što se događa obično na sportskim terenima. Mi ćemo napraviti da se osjećaju kao da su došli na najveći sportski event, a bit će dio najgledanijeg showa na svijetu tako da… ja ne mogu dočekati! – uzbuđen je Ridjan, dok Igor Mešin dodaje: – Veselim se što nakon toliko godina donosimo nešto potpuno novo, jedan svjež val adrenalina. Uzbuđen sam i osjećam sasvim novu razinu pozitivne treme. Finale, u kojem ćemo saznati tko je pobjednik 12. sezone “Supertalenta” održat će se u nedjelju 21. prosinca, a ulaznice svi obožavatelji showa mogu kupiti putem sustava Eventim.