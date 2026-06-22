Glazbena čarolija pod zvjezdanim nebom: Zorica Kondža slavi 40 godina karijere u Galeriji Meštrović

Split se priprema za jednu od najemotivnijih i najiščekivanijih večeri ovogodišnjeg glazbenog ljeta. U sklopu prestižne manifestacije Melodije Jadrana, kultna Galerija Meštrović postat će pozornica za istinski spektakl koji spaja povijest, umjetnost i vrhunsku interpretaciju. Legendarna glazbena diva Zorica Kondža, čiji glas već desetljećima definira dalmatinsku šansonu i hrvatsku zabavnu glazbu, održat će koncert koji nadilazi okvire običnog nastupa, bit će to veličanstvena retrospektiva karijere koja traje impresivnih 40 godina.

Ambijent Galerije Meštrović, sa svojim monumentalnim skulpturama, antičkom elegancijom i otvorenim pogledom na jadransko plavetnilo, pruža savršenu kulisu za glas takvog raspona, snage i topline. No, ovaj put publika će imati priliku doživjeti Zoricu u nešto intimnijem, ali ništa manje moćnom izdanju. Uz nju će na pozornici stajati magični akustični orkestar, a dirigentska palica bit će u sigurnim rukama maestra Joška Banova. Njegovi pažljivo osmišljeni aranžmani obećavaju potpuno novo ruho za dobro poznate hitove, naglašavajući svaku emociju, svaku pauzu i svaku suptilnost stihova koji su obilježili živote brojnih generacija.

Tijekom četiri desetljeća na sceni, Zorica Kondža postala je sinonim za beskompromisnu kvalitetu i vrhunsku interpretaciju. Od nezaboravnih festivalskih pobjeda do bezvremenskih balada koje su postale standardi, njezina je karijera putovanje kroz najljepše stranice domaće glazbene povijesti. Na ovom koncertu, publika će imati privilegiju ponovno proživjeti trenutke uz koje su mnogi rasli, voljeli, tugovali i pjevali iz punog grla. Pjesme koje "diraju dušu" dobit će novu dimenziju u akustičnom okruženju, gdje će fokus biti na čistoći vokala i virtuoznosti vrhunskih glazbenika.

"Očekuje vas večer u kojoj svaka nota postaje duboka emocija, a svaki stih priča priču koja se dugo pamti," poručuju organizatori Melodija Jadrana. Ovaj koncert nije samo glazbeni događaj; to je proslava umjetnosti u njezinu najčišćem obliku, spajajući genijalnost kiparstva Ivana Meštrovića s neponovljivim talentom Zorice Kondže.

Ne propustite priliku biti dijelom ove neponovljive glazbene priče pod splitskim nebom. Ulaznice za ovakve događaje u pravilu nestaju u rekordnom roku, što ne čudi s obzirom na to da se radi o rijetkom spoju jedinstvene lokacije i jedne od najvećih pjevačica naših prostora. Pripremite se za putovanje kroz vrijeme, emocije i melodije koje su odavno prestale biti samo pjesme i postale dio našeg kolektivnog identiteta.