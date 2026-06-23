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HIT LJETA

Završna večer Melodija Jadrana i ove godine donosi prepoznatljiv mediteranski duh i suvremeni pop izričaj

Lelek-Hrvatska
Foto: Alma Bengtsson/EBU
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
23.06.2026.
u 05:30

Od velikih vokala i klapskih izvedbi do modernih produkcija i neočekivanih suradnji, program donosi pjesme koje će se prvi put predstaviti publici, a mnoge od njih zasigurno će pronaći put do radijskog etera i slušatelja diljem regije

Četvrta večer ovogodišnjih Melodija Jadrana 2026. donosi bogat program novih skladbi i snažan presjek domaće glazbene scene, okupljajući poznata imena, autorske timove i izvođače različitih generacija. Publika će, u programu nazvanom "Hit ljeta", 28.lipnja imati priliku čuti pjesme koje donose prepoznatljiv mediteranski duh, suvremeni pop izričaj, emotivne balade, klapski zvuk i autorske suradnje koje najavljuju raznoliku i dinamičnu festivalsku večer.

Na pozornici će nastupiti Cambi s pjesmom “Ne dirajte mi ljubav”, Damir Kedžo s pjesmom “Neke druge”, Dean, Zoki & Jadran sa skladbom “Imam kapu i noge dvi”, Giuliano s pjesmom “Stavi misli u ler”, Goran Karan sa skladbom “Kad stignem gdje sam pošao” te Jacques Houdek s pjesmom “Ljubav do kraja života”. Među izvođačima su i Jelena Rozga s pjesmom “Ljubi me”, Jole sa skladbom “Zovu me vile”, Jure Brkljača & Dino Petrić s pjesmom “Znaj”, Kiki Rahimovski sa skladbom “Nemaš me ko nekad”, kao i Lelek x Go_a x Nazar & Qobzar s pjesmom “Syenke”.

Večer će dodatno obogatiti Lucija Marcelić & Neno Belan s pjesmom “Kad zapuše jugo”, Luka Basi sa skladbom “Za nas”, Luka Nižetić s pjesmom “Refule”, Magazin sa skladbom “E moj ti”, Marino s pjesmom “S vremena na vrijeme”, Marko Kutlić sa skladbom “Probudi me”, Marko Tolja s pjesmom “Najsretniji čovjek na svijetu” te Matija Cvek sa skladbom “Dvoje mladih”. U programu su i Neda Ukraden s pjesmom “Počasti me živote”, Pavel feat. Toma sa skladbom “Nedostajem ti tugo”, Tiho Orlić s pjesmom “Priznaj zoro”, Tomislav Bralić & Klapa Intrade sa skladbom “Ljubav ostaje”, TransAkustik s pjesmom “Ne trebam te više”, Vanna sa skladbom “Toliko toga” te Zorica Kondža s pjesmom “Probudi ljubav”.

Ovogodišnji popis pjesama potpisuju brojni autori i producenti koji su već godinama važan dio hrvatske glazbene scene. Među njima su Ernest Pelaić, Andreas Bjorkman, Adriana Pupavac, Damir Kedžo, Maja Grujić, Dean Dvornik, Zoran Ukić, Jadran Vušković, Tomislav Mrduljaš, Jasminka Bralić, Leo Škaro, Goran Karan, Nikša Bratoš, Željko Krušlin, Hrvoje Domazet, Tonči Huljić, Vjekoslava Huljić, Ivan Huljić, Jure Brkljača, Dino Petrić, Miro Buljan, Natko Smoljan, Marko Lasić Nered, Kristijan Rahimovski, Marin, Tomislav Roso, Taras Ševčenko, Nazar Lekh, Nikša Sviličić, Neno Belan, Raay, Nenad Ninčević, Luka Nižetić, Marko Mihaljević, Antonio David Perina, Marko Vojvodić, Bruno Krajcar, Ivan Popeskić, Matija Cvek, The Funkenstein, Mahir Sarihodžić, Ante Viljac, Toni Eterović, Aljoša Šerić, Jere Šešelja, Dalibor Grubačević, Vinko Barčot, Darko Bakić, Igor Ivanović, Ivana Vrdoljak, Goran Kovačić, Dijana Mrduljaš i drugi.

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Četvrta večer Melodija Jadrana tako će biti posvećena novim pjesmama koje spajaju tradiciju i suvremenost, festivalsku raskoš i autorsku prepoznatljivost. Od velikih vokala i klapskih izvedbi do modernih produkcija i neočekivanih suradnji, program donosi pjesme koje će se prvi put predstaviti publici, a mnoge od njih zasigurno će pronaći put do radijskog etera i slušatelja diljem regije.

Ključne riječi
showbiz Split hit ljeta Melodije Jadrana

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