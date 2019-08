Freddie Mercury iz Pančeva: Na koncertima me izgrebu do krvi

Backstage grupe Queen RT. Real Tribute. Slove za najbolje na svijetu. Sviraju od Brazila, Rusije, Kine sve do Koreje. Sjeli smo s njima neposredno prije koncerta u Umagu.

Tisuće ljudi čekale su ispred bine, a tamo iza zavjese momci su odbrojavali posljednje trenutke prije izlaska na pozornicu. Na stolu je crveni kraljevski plašt s bijelim krznom. Žuta kožna jakna. Pivo. Energetski napitak. Čak i jedna bočica vode. Dečki izgledaju kao ‘real thing’. Tako i sviraju, čut ćemo kasnije. Kao da je snimka. A nije...

Freddie Mercury je iz Pančeva. Ime mu je Ivan Ristanović. Ima iste pokrete kao Freddie, istu frizuru, čak i iste – brčiće. Iste tenisice Adidas, iste hlače, iste... ma sve je isto.

– Večeras ću se presvući – evo – jedan, dva, tri – četiri puta za nastup u Umagu. Toliko kostima imamo. Iste kakve je nosio Mercury.

Stignete li ih oprati? Svaki dan imate koncert... Kako perete odjeću, na žetone, pitamo.

– Priznajem, koji put ne stigne se oprati. Pa onda bude zanimljiv nastup, kad se to tako izvuče iz kofera.

Imate li groupie-djevojke? Čak i šahovski prvaci, priznaju da i oni imaju obožavateljice. Šahistice koje privlači njihov velemajstorski um. A vi? Rockeri ste...

– Atmosfera na našim svirkama je kao u jednoj šahovskoj partiji. Onako tiha, mirna... Nemamo groupie–djevojke koje vodimo sa sobom, ako ste na to mislili. Ali ljudi nas vole, to je važno.

Prepoznaju li vas u autobusu, ispred dućana? Viču li u Pančevu “Freddie, Freddie?”

– Tamo me prepoznaju kao Ivana. Ne kao Freddieja. Toliko dugo živim u tom gradu da me znaju, eto, kao Ivana.

Održali ste 70 koncerata u Brazilu na četiri turneje. Kako su vas tamo dočekali. Kao Ivana?

– Na prvoj turneji tamo, djevojke su bile ispred bine i ja sam im dao ruke da ih pozdravim. Kad smo završili svirku, dvadesetak minuta poslije toga, vidio sam da su ruke krvave. Noktima su me cijelog izgreble. Nisam osjetio na pozornici, ali sam poslije itekako osjetio! Shvatio sam tada što je Brazil.

Mazali ste ogrebotine rakijom?

– Nisam, ostavio sam ih kao podsjetnik svoje popularnosti... – smije se Ivan.

Elvis ima milijun dvojnika, a Freddiejevi dvojnici?

– Ima ih mnogo. Ima mnogo ljudi koji ga glume na maskenbalu. Bendova ima možda desetak. Nisu svi baš najbolji... – sliježe ramenima.

Vi slovite za najbolje. Mnogi se u tome slažu. I kritika i – publika. Stoji li to?

– Ne znam jesmo li i službeno najbolji. Nismo, zasad, dobili nikakav pehar za to... – kaže Freddie II i odlazi se presvući. On, kao frontmen, ima najviše posla. Ali, lako za odjeću – i boja glasa mu je ista, pogađa visoke tonove. I u “Don’t Stop Me Now”, “Who Wants to Live Forever” do “Love of My Life”... Grupa Queen proslavila se upravo zbog Freddiejeva glasa. Ivan ga je ‘skinuo’ vrlo vjerno.

S dugom kosom, poput pravog Briana Maya, u kožnoj bijeloj fotelji sjedi Nenad Bojković. Gitarist. Ima istu gitaru kao May, ali i svira poput njega – s kovanicom. Da zvuk zaista bude autentičan.

Koja je kovanica? Euro, funta? Pet kuna? pitamo Nenada.

– Autentična britanska ‘sixpence’. Našao sam je na e–bayu, iz 1948. godine. Imam cijeli set. I nije skupo. Primijetio sam da mi više odgovara ona iz 1950. godine.

Zašto May svira s kovanicom?

– Probao je s plastičnom trzalicom, ali brzo se vratio na kovanice. Vjerojatno je mogao dobiti više varijabilnosti s novčićem.

Je li vas Brian May čuo? Što kaže?

– Ne znam. Možemo samo nagađati. A nagađamo da je vidio neku od naših svirki. Jer – ili smo mi predvidjeli njihovu set listu ili je to puka slučajnost, ali događalo nam se da odsviramo nešto na koncertu, a da na sljedećoj turneji grupa Queen napravi to – isto.

Da oni vas kopiraju?! Queen svoj tribute band?

– Evo još jedna caka. Ja sam spontano, u jednom trenutku na gitarskom solu u pjesmi Brighton Rock, počeo pjevati “Rockin’ All Over the World” od Status Quo. A Brian May je to također počeo raditi sljedećih godina. Radi to i danas. A prije nije. E, sad je li to slučajnost, ja ne znam – smije se Boković.

Trošio je kao blesav

Do njega Radoš Ćepin iz Trebinja. Bubnjara Rogera Taylora vjerno predstavlja i s palicama u ruci, ali i frizurom. A basista Johna Deacona – predstavlja Zemunac Ivan Đerfi. On je enciklopedija The Queena. Taj ih je okupio. On se zaista kuži u temu.

– Ja sam hardcore fan Queena od 1985. Znam uglavnom sve, što vas zanima?

Vratimo se na Freddieja, proučili ste njegov život. Što je najzanimljivije?

– Mogu li ispričati baš sve? – pita Đerfi.

Naravno.

– OK. Freddie je imao pravilo 3F. “Find him. Fuck him. Forget him”. Toliko o njegovom odnosu s muškarcima. Imao je i pravilo “spend, spend, spend”. Trošio je kao blesav. Bio je opsjednut umjetninama. Imao je nevjerojatnu kolekciju i bio veliki obožavatelj Richarda Dadda, poznatog slikara koji se ubio u ludnici. Postoji urbana priča da je bio jako zainteresiran za jednu sliku koja se prodavala u Španjolskoj na aukciji za par milijuna funti. I rekli su mu da se ta slika, budući da je državno dobro Španjolske, ne smije iznijeti iz zemlje. I onda je Freddie u Španjolskoj kupio kuću! I to samo kako bi imao gdje staviti tu sliku! – priča u dahu basist Đerfi pa nastavlja:

– Peter, njegov najbolji prijatelj, ispričao nam je da ga je Freddie jednom poslao da kupi neku sliku, ali mu i rekao ‘Možeš licitirati do milijun funti’. Licitirao je maltene do 1,5 milijuna funti, a netko ju je kupio za 1,7 milijuna. Freddie ga je nazvao, a Peter mu je rekao: “Čuj, nisam kupio sliku. Pojavio se neki malo veći baja od nas i pokupio sliku”. Mercury se naljutio i rekao: “Vrlo dobro znaš koliko mi je značila ta slika”. I spustio mu slušalicu...

Na što je još trošio?

– Na prijatelje. Kažu da je u posljednjim danima svog života nevjerojatno mnogo novaca potrošio na – poklone prijateljima. Znao je da će umrijeti, pa je dijelio, što kaže narod – i šakom i kapom.

Što im je kupovao?

– Automobile, kuće... Elton John bio mu je jako dobar prijatelj. I znao je Freddie da je dugo tražio jednu sliku. On ju je kupio i poslao mu je na kućnu adresu. Sliku mu je poslao s porukom – “Dragi, znam da ti se ovo sviđa, pa ti šaljem...”

S koliko je muškaraca je spavao?

– To ne znam. Živio je vrlo raskalašeno. U suštini – nije bio usamljen. I ima nekih stvari koje ne stoje u filmu “Bohemian Rhapsody”, na čijoj smo mi beogradskoj premijeri i svirali, zvao nas je 21st Century Fox. Dakle, u razgovoru s Peterom Freestoneom, on mi je rekao dvije stvari. Prvo, Freddy se u filmu nigdje ne smije. A kad gledate njegove intervjue, cijelo vrijeme se smije, pa samo mu se zubi vide! Drugo, pričao je ‘300 na sat’, a u filmu Rami Malek govori vrlo razvučeno.

Freddiejev najbolji prijatelj

Kako je počelo? Kod vas?

– Slučajno. Htjeli smo prije 13 godina napraviti jednu svirku za našu dušu i onda je krenulo. To ti je kao kad manekenke kažu – ‘mama me prijavila na izbor za miss’. Tako se i nama dogodilo.

Na hrvatskoj ste turneji, dolazi i Peter Freestone.

– Peter je čovjek koji je bio kuhar, osobni asistent i najbolji prijatelj Freddieja Mercuryja. Čovjek koji je živio s njime 24 sata na dan. Svaki dan.

Vratimo se na turneje. Brazil – 70 nastupa. Zvuči nevjerojatno.

– Tih 70 koncerata u Brazilu nije ništa prema sljedećih 70 koncerata koji nas čekaju u Europi u 70 dana. Brazil? Urezao nam se u srca, bio je prva daleka destinacija na koju smo otišli i onamo smo se vraćali četiri puta.

Slijedi čak i Južna Koreja?

– Idemo prvi put u Koreju ove godine. Ne znamo što očekivati, no gledajući koliko je film ‘Bohemian Rhapsody’ popularan na Istoku, jer samo u Koreji i Japanu ostvario je više od 180 milijuna eura od ukupno milijarde zarade – mislim da će biti totalno ludilo. Strava je bilo u Kini, a sad se opet vraćamo u Kinu, iz Kine u Rusiju, iz Rusije u Koreju, iz Koreje natrag u Rusiju...

Gdje još niste bili?

– Nismo bili jedino u Australiji i na Novom Zelandu, ali i to se priprema za 2020. godinu. Kad to odradimo, možemo u mirovinu. I onda ćemo reći “obišli smo cijeli svijet, više puta”.

Kad se odmarate?

– Nikad. Sljedećih pet slobodnih dana u komadu imamo u travnju 2020. godine... – kaže Đerfi.

U tom trenutku, a prošlo je desetak minuta razgovora, možda i petnaest, dečki su kimnuli glavom i pokazali na stage. Koncert mora početi. “The show must go on”...•