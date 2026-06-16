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REGIONALNA ZVIJEZDA

Okriveno gdje Severina nastupa za Novu 2027. godinu, poznata je i cijena angažmana

Severina nastupala na otvorenju 200. Samoborskog fašniak
Foto: Marko Seper/PIXSELL
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VL
Autor
Vecernji.hr
16.06.2026.
u 15:56

Turistička zajednica Grada Tuzle 2. lipnja sklopila je ugovor za angažman izvođača koji će nastupiti u novogodišnjoj noći 31. prosinca. Posao je dodijeljen tvrtki Agencija Zeus d.o.o., a vrijednost ugovora iznosi 230.000 konvertibilnih maraka bez PDV-a, odnosno oko 117.600 eura.

Hrvatska glazbena zvijezda Severina nastupit će na dočeku Nove 2027. godine u Tuzli, potvrđeno je za Avaz iz Turističke zajednice grada Tuzle. Direktorica Turističke zajednice Tuzle Amra Jaganjac potvrdila je da su pripreme za jedan od najvećih događaja u gradu već počele te da će upravo Severina biti zadužena za novogodišnji spektakl na otvorenom.

– Mogu potvrditi da će Severina nastupiti u Tuzli za doček 2027. godine. Vjerujemo da će svojim hitovima i energijom prirediti nezaboravnu noć svim građanima Tuzle, ali i brojnim posjetiteljima koji će nam se pridružiti iz drugih gradova i zemalja – kazala je Jaganjac za "Avaz". Turistička zajednica Grada Tuzle 2. lipnja sklopila je ugovor za angažman izvođača koji će nastupiti u novogodišnjoj noći 31. prosinca. Posao je dodijeljen tvrtki Agencija Zeus d.o.o., a vrijednost ugovora iznosi 230.000 konvertibilnih maraka bez PDV-a, odnosno oko 117.600 eura.

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Severina nastupala na otvorenju 200. Samoborskog fašniak
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Inače, uoči nedavnog koncerta na prepunom Kačićevu trgu u Makarskoj, u sklopu WTA Makarska Opena, Severina  se pripremala  na originalan način. Na Instagramu je objavila video snimljen na splitskom igralištu na kojem pokazuje zavidno košarkaško umijeće. Odjevena u svjetlucavu mini haljinu s resama i visoke potpetice, vješto je vodila loptu i pogađala koš. - Pred jučerašnji koncert u Makarskoj, zagrijavanje u Splitu - kratko je poručila uz objavu koja je oduševila njezine pratitelje.

Video je izazvao lavinu reakcija, a fanovi su bili zapanjeni spojem glamura i sportske vještine. Komentari su se nizali munjevitom brzinom, a pratitelji nisu štedjeli na komplimentima. - "NBA je za tebe", "Igra bolje u štiklama nego ja u tenisicama", "Novi Toni Kukoč", "Nisi s ove planete" - samo su neke od pohvala. Mnogi su istaknuli kako je nevjerojatno s kojom lakoćom barata loptom u kombinaciji potpuno neprikladnoj za sportske aktivnosti.

Osim košarkaškog talenta, pažnju je privukao i modni odabir, ponajviše obuća. Riječ je o kultnim sandalama s motivom leptirovih krila, modelu Chiara Butterfly dizajnerice Sophije Webster. Ove štikle Severina posjeduje godinama, a prvi put ih je pokazala još 2015. godine. Danas se slični modeli prodaju po cijeni od oko 500 eura, a obožavatelji su ih prepoznali. Potez je još jednom potvrdio njezin status ikone koja spaja nespojivo, predstavljajući jedinstven spoj estrade i sportske energije.

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Ključne riječi
showbiz Tuzla Nova godina Severina

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