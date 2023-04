Franka Batelić kreće u poduzetničke vode! Najavila je da pokreće svoj brend kozmetike

Već je dobro poznato da slavne zvijezde pokreću svoje kozmetičke brendove, a ova praksa poznata je i u Hrvatskoj. U ovoj branši, u kojoj su se okušale već njezine druge kolegice, sada se odlučila okušati i naša glazbenica Franka Batelić Ćorluka.

Na Frankinom Instagram profilu prije nekoliko dana osvanula je objava u kojoj se vidi kako glazbenica uživa u prirodi u svom Rapcu, a uz video je istaknula i poruku.

- Iskrene emocije i male stvari. E to je ono što svaki dan čini ljepšim a život dragocjenim – dodala je i poveznicu na novu stranicu – Frankly. Radi se, čini se, o brendu kozmetike koji glazbenica pokreće uskoro, a na stranici je i odbrojavanje do početka rada web stranice.

Prema informacijama dostupnima na Fini, može se vidjeti da je glazbenica pokrenula trgovinu na malo preko pošte ili interneta u suradnji sa svojim menadžerom Sinišom Bevandom.

Inače, Franku možemo vidjeti i svake nedjelje u showu 'Ples sa zvijezdama' gdje se našla u ulozi članice žirija. Uz glazbenu karijeru i rad na novim pjesmama, glazbenica je i mama i to dječaka Viktora i djevojčice Grete koju je rodila prošle godine.

U braku je s umirovljenim nogometašem Vedranom Ćorlukom, a par se vjenčao 2018. godine, a upoznali su se šest godina prije toga na ljetovanju na Zrću. Dežurni dušobrižnici tada su bili uvjereni kako je riječ tek o ljetnoj aferi koja će potrati nekoliko mjeseci ne sluteći ni u najluđim snovima da će se naš uspješan nogometaš jednog dana skrasiti uz lijepu pjevačicu.

Vezu s Frankom Ćorluka je započeo u vrijeme svog velikog nogometnog transfera iz londonskog Tottenhama u moskovski Lokomotiv. Englesku prijestolnicu zamijenio je ruskom, a prije odlaska na istok nekoliko tjedana proveo je na našoj obali družeći se s prijateljima, a ali i Frankom koja mu je već na prvi pogled zapela za oko. I u Frankinom životu u to vrijeme događale su se velike promjene. Tada 21-godišnja glazbenica u Hrvatsku je stigla nakon završetka školovanja na prestižnom Berklee College of Music u Bostonu. Smiješila joj se inozemna karijera, no ona se ipak odlučila vratiti na naš teritorij i ovdje nastaviti graditi glazbenu karijeru ne sluteći da će već isto ljeto pronaći ljubav svog života.

Prva javna potvrda veze uslijedila je nakon pola godine i to tijekom jednog božićnog koncerta na kojem je Franka nastupala. Vedranova podrška nije izostala pa je mnogima tada već bilo jasno da se njihov odnos razvija u ozbiljnom smjeru. Nakon kratkog poznanstva pjevačica i nogometaš nastavili su održavati vezu na daljinu.

