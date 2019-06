Fotografija nožnih prstiju Britney Spears postala hit na društvenim mrežama

Američka pop princeza Britney Spears u poslijednje vrijeme obavljuje niz bizarnih slika i videa na svojim društvenim mrežama. Dok jedni tvrde da je pjevačica na rubu i nestabilna, drugi stoje iza njene s punom podrškom.

Naime, fotografija koja je podijelila njezine fanove je ona koja prikazuje njezine nožne prste. Jedni tvrdi da je to jako slatko i da će svi s fetišem na noge ovo obožavati, ali drugi nisu bili naklonjeni prizoru pa su njezine prste opisali kao - odvratne.

Foto: Instagram screenshot

Podsjetimo, jučer je Britney Spears ponovno je došla na stup srama javnosti nakon što je na Instagramu objavila selfie na kojem je bilo vidljivo kako je fotografiju obradila u Photoshopu. Pjevačica je na fotografiji odjevena u kombinaciju sličnoj onoj iz spota za pjesmu "Hit Me Baby One More Time", no iza njenog struka vidi se iskrivljeni namještaj.

Foto: Instagram

- Kada već obrađuješ svoje fotografije napravi to kako treba. Samo kažem - komentirao joj je jedan pratitelj, dok je drugi napisao kako je Britney "toliko mršava da utječe i na namještaj iza sebe".

Inače, Britney je nedavno tvrdila kako fotoreporteri namjerno popravljaju njene fotografije u bikiniju kako bi izgledala debela. U videu je kazala kako je "mršava kao igla", a da na slikama koje su objavljene izgleda barem 20 kilograma deblja.

Nedavno se pisalo i o tome kako je Britney imala psihički slom, nakon kojeg je se oporavljala mjesecima.

