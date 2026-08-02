Baba Vanga je prorekla sudbinu za svaki horoskopski znak: Nekima je dala božanske darove, a drugima težak teret

Nasljeđe Vangelije Pandove Dimitrove, slijepe bugarske mističarke poznatije kao Baba Vanga, i danas, gotovo tri desetljeća nakon njezine smrti, nastavlja intrigirati javnost. Njezina navodna sposobnost predviđanja budućnosti stvorila je kult sljedbenika koji u njezinim nejasnim proročanstvima traže odgovore. Iako su mnoga predviđanja podložna širokim tumačenjima i obavijena velom skepticizma, fascinacija ne jenjava. Vanga je, prema tumačenjima, vjerovala da svaki znak nosi jedinstveni pečat sudbine. Dok je za neke predvidjela put ispunjen lakoćom i posebnim talentima, drugima je namijenila stazu punu izazova, svojevrsni karmički dug koji moraju otplatiti. Njezina se astrološka vizija stoga ne bavi dnevnim prognozama, već dubokim duhovnim zadacima i životnim lekcijama s kojima se pojedinci suočavaju.

Prema Vanginim riječima, tri znaka ističu se po "božanskim darovima" koji im omogućuju da liječe, inspiriraju i mijenjaju svijet oko sebe. Ribe je opisala kao iznimno intuitivne duše koje bol drugih osjećaju kao vlastitu, a njihovu je empatiju smatrala svetom. Njihova je sudbina da donose nadu, a unutarnji glas im je najpouzdaniji vodič kroz životne oluje. Strijelci su vječni tragaoci za istinom, vizionari čiji je životni put obilježen učenjem i duhovnim razvojem, a njihove riječi imaju moć probuditi "uspavane duše". Treći znak s posebnom misijom je Vodenjak, vizionar budućnosti čiji je zadatak mijenjati pravila i uvoditi inovativne ideje. Tumačenja njezinih vizija sugeriraju da će Vodenjaci doživjeti procvat, gdje će utjecaj Saturna pojačati njihovu kreativnost i otvoriti im vrata prema liderskim pozicijama.

S druge strane, postoje znakovi koji, prema proročici, nose "karmički teret" i plaćaju dugove iz prošlih života. Njihov put je teži, ali donosi pročišćenje. Jarci tako nose teret svojih predaka, a snagu pronalaze kroz patnju i preuzimanje odgovornosti. Iako im sudbina nije laka, upravo ih prepreke vode prema velikim postignućima. Škorpioni su, vjerovala je, karmički vezani za tajne i izdaje, a njihova ključna životna lekcija jest naučiti oprostiti sebi i drugima. Unatoč padovima, posjeduju nevjerojatnu sposobnost regeneracije. Rakovi su pak opisani kao emotivno zarobljeni u prošlosti, često pesimistični i skloni izolaciji. Njihov je glavni zadatak naučiti kako otpustiti ono što ne mogu promijeniti kako bi pronašli unutarnji mir.

Ostali znakovi balansiraju između darova i iskušenja, a njihova sudbina uvelike ovisi o vlastitim izborima. Ovnovi posjeduju moć vizualizacije i ostvarivanja ciljeva čistom snagom volje, a 2026. godina im donosi priliku za potpunu transformaciju i ostvarenje dugo željenih ciljeva. Bikovi, poznati po strpljenju, trebali bi dočekati nagradu za godine truda kroz izvanrednu financijsku stabilnost i napredak u karijeri. Blizanci imaju dar komunikacije, no moraju se čuvati površnosti; njihova sposobnost umrežavanja donijet će im uspjeh i financijsku sigurnost.

Lavovi su rođeni vođe, ali njihov ego može biti najveća prepreka. Za njih se predviđa godina velikih uspjeha, no ključ je u skromnosti i mudrim odlukama. Djevice su tu da služe drugima i "popravljaju" svijet, dok Vage, iako mirotvorci, često nailaze na životne prepreke. Ipak, Vanga je vjerovala da sudbina nije zapisana u kamenu, već se oblikuje svjesnim izborima, ljubavlju i radom na sebi.