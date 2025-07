Tajni sastanak desetorice u Šuškovoj kući: Ovdje je pala odluka o zauzimanju Grahova i Glamoča

– Gospodo časnici, prijatelju Šoljiću, predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Franjo Tuđman odobrio je nastavak akcija. Došlo je strateško vrijeme i trenutak za oslobađanje Bosanskog Grahova i Glamoča – rekao je Šušak. Bilo nam je jasno što to znači Ministar Šušak naveo je imena trojice naših visokih političkih i vojnih dužnosnika koji ne smiju znati za plan operacije do njezina početka, a na kraju je preko kriptiranog telefona nazvao predsjednika Tuđmana te ga izvijestio da je planirani sastanak održao



Kad su me 14. srpnja 1995. obavijestili da sutradan ujutro trebam biti u kući ministra obrane Republike Hrvatske Gojka Šuška u Širokom Brijegu, slutio sam da je riječ o važnom sastanku. Kuća Šuškovih nalazi se u blizini franjevačkog samostana i crkve, gdje je pedeset godina prije, u veljači 1945., ministrova majka Stana, tada u osmom mjesecu trudnoće, Božjim čudom izbjegla smrt od partizanske ruke. Četrdeset dana poslije rodila je sina, Gojka Šuška.