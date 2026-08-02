FOTO Žanamari u Makarskoj plijenila poglede u pripijenoj haljini: 'Jedna od najboljih noći'
Ovog vikenda Makarska je bila u znaku bijele boje. Dosad najposjećenije izdanje White Weekenda okupilo je rekordan broj posjetitelja u Makarani, a dugi redovi ispred kluba tijekom obje večeri najbolje su pokazali koliki je interes vladao za jednim od najiščekivanijih ljetnih događaja.
Među brojnim posjetiteljima bila su i poznata imena iz javnog života. Odličnu atmosferu nisu propustili influenceri Amer Kadić, Davor Gerbus i Tea Dujmić, sudionica showa Gospodin Savršeni Mia Miškulin te pjevačica Žanamari Lalić.
Jedna od najboljih noći u Makarani, pogotovo jer sam vidjela drage ljude koji su ‘potegnuli’ iz Zagreba na White Party. Super mi je što je ovaj party postao kultna ljetna noć u Makarskoj na koju dolazi ekipa sa svih strana svijeta, ne samo iz Hrvatske, pa uvijek bude drugačije i puno iznenađenja. Baš sam napunila baterije za današnji akustični koncert u svojim Tučepima”, rekla je Žanamari.