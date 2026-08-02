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MNOGI SU ZABRINUTI

Tune doplivale do obale i iskakale iz mora na Verudeli: 'Znamo što to znači'

Pula: Oduševljeni kupači i šetači na Lungo mare imali su priliku gledati hranjenje tuna
Srecko Niketic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
02.08.2026.
u 18:11
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Stručnjaci inače upozoravaju da se morskim životinjama, bez obzira na to koliko susret s njima bio atraktivan, treba pristupati s oprezom i ostaviti im dovoljno prostora.

Neobičan prizor zabilježen je kod Verudele u Puli, gdje su tune doplivale vrlo blizu obale i izvodile skokove iz mora svega nekoliko metara od kupača. Snimku su objavili zaposlenici Medulin FM-a. Mnoge je prizor oduševio jer rijetko imaju priliku vidjeti tako velike ribe u neposrednoj blizini, no dio pratitelja na društvenim mrežama upozorio je i na drugu stranu priče. Naime, neki su komentirali kako se uz tune često povezuju i morski psi, koji ih mogu pratiti kao plijen.

"Gdje su tune, tu je i morski pas", napisala je jedna korisnica, na što je ubrzo stigao duhovit odgovor: "A gdje je morski pas, tu je i more." Stručnjaci inače upozoravaju da se morskim životinjama, bez obzira na to koliko susret s njima bio atraktivan, treba pristupati s oprezom i ostaviti im dovoljno prostora. Riječ je o divljim životinjama koje nije potrebno uznemiravati, prvenstveno zbog sigurnosti ljudi, ali i zaštite samih životinja.
Ključne riječi
tuna Verudela Pula

Komentara 1

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DA
darko122
19:02 02.08.2026.

Ja ću biti začuđen kada budu skakale na obalu.

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